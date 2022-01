Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Waldbronn

Gleich zwei Einbrüche haben Unbekannte am Samstag in Waldbronn versucht – mindesten. Bei einem waren sie erfolgreich, bei einem anderen wurden sie jedoch ertappt und flüchteten vor der Polizei. Diese fahndet nun nach den Tätern.

Drei bislang unbekannte Einbrecher sind am Samstagabend in Waldbronn in ein Haus eingedrungen. Außerdem versuchten sie es mindestens auch noch bei einem weiteren Haus, so die Polizei. Die Täter wurden gegen 19 Uhr von Zeugen dabei beobachtet, wie sie in ein Haus in der Sebastian-Kneipp-Straße einbrechen wollten. Die Zeugen riefen daraufhin sofort die Polizei. Als diese eintraf flüchtete das Einbrecher-Trio.

Der Polizei gelang es nicht, die Flüchtenden festzunehmen. Bei den weiteren Ermittlungen stellte eine Streife einen Einbruch in der Robert-Koch-Straße fest. Die Täter waren über die Terrassentür in die Wohnung gekommen und hatten mehrere Schränke durchwühlt. Ob etwas geklaut wurde, ist derzeit noch unklar.

Die Täterbeschreibung lautet wie folgt: Alle drei hatten eine sportliche Figur, waren etwa 1,80 Meter groß, zwischen 15 und 20 Jahre alt und alle trugen einen Rucksack bei sich. Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 zu melden.