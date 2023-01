Polizei sucht Zeugen nach unklarem Unfallhergang in Waldbronn

Ein 37-jähriger Autofahrer hat am Freitagnachmittag an der Einmündung der Landesstraße 609 und der Landesstraße 623 zwischen Karlsruhe-Palmbach und Waldbronn einen Verkehrsunfall verursacht. Hierbei erfasste er eine 62-jährige Fußgängerin.

Ein 37-jähriger Autofahrer hat am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr an der Einmündung der Landesstraße 609 und der Landesstraße 623 zwischen Karlsruhe-Palmbach und Waldbronn einen Verkehrsunfall verursacht.

Nach Angaben der Polizei fuhr der 37-Jährige auf der L609 von Karlsruhe-Palmbach kommend in Richtung Waldbronn und wollte die Einmündung geradeaus überqueren. Zeitgleich passierte eine 62-jährige Fußgängerin mit ihrem Hund die Landesstraße hinter der Einmündung an einer Fußgängerfurt mit Verkehrsinsel. Die Fußgängerin wurde trotz einer Gefahrenbremsung von dem Auto des 37-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ob der Pkw-Fahrer das Rotlicht der Ampel missachtete, ist unklar.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer (07 21) 4 90 70 zu melden.