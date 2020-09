Schwerer Unfall auf der L623 bei Karlsbad - Verkehr wird umgeleitet

Im Feierabendverkehr hat sich am Donnerstagnachmittag auf der L 623 bei Waldbronn ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Laut Angaben der Polizei geriet dort gegen 16.30 Uhr ein Auto in den Gegenverkehr.

Ein schwer verletzter Pkw-Lenker sowie zwei stark beschädigte Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls bei Langensteinbach. Er ereignete sich am Donnerstag gegen 16.40 Uhr auf dem Autobahnzubringer zwischen der A8- Anschlussstelle Karlsbad und dem Karlsbader Ortsteil Langensteinbach.

Ursächlich dafür war vermutlich eine kurze Unaufmerksamkeit eines von zwei am Unfall beteiligten Pkw-Lenkern. kam mit seinem Auto unweit der Steinighöfe in Höhe des Darbachs nahe dem Ortseingang auf das Fahrbahnbankett. Er versuchte laut der Pressestelle des Polizeipräsidiums Karlsruhe noch gegenzulenken, konnte aber einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Ein mit einem Rettungshubschrauber eingeflogener Notarzt kümmerte sich um den Schwerverletzten.. Nach der Erstversorgung kam der Verletzte mit dem Rettungswagen in das SRH-Klinikum Langensteinbach. Die L623 war zur Bergung der Fahrzeuge und Unfallaufnahme rund zwei Stunden gesperrt.