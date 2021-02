Die Reha-Einrichtung wird zum Ersatzkrankenhaus: Seit Anfang Februar nimmt das SRH Gesundheitszentrum in Waldbronn auch Patienten aus dem SRH-Klinikum in Karlsbad-Langensteinbach auf, die keine akutmedizinische Behandlung mehr benötigen, jedoch noch auf pflegerische Unterstützung angewiesen sind. So kann das Krankenhaus entlastet werden.

Fünf Plätze stehen insgesamt zur Verfügung für Menschen, die noch nicht bereit sind, ein reguläres Rehabilitationsprogramm zu beginnen oder aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen zu werden.

Als eine Art „Übergangsstation“ bezeichnet Volker Kull, Geschäftsführer der SRH-Gesundheitszentren Nordschwarzwald, das Angebot. Alle Patienten würden unter Beachtung der Corona-Hygienemaßnahmen verlegt und vorher auf Corona getestet.