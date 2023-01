Fünfstelliger Schaden

Tödliches Feuer: Hasen sterben bei Scheunenbrand in Waldbronn

Tödlich endete ein Scheunenbrand in Waldbronn für die darin gehaltenen Stallhasen. Die Feuerwehr rückte mit einer großen Zahl von Einsatzkräften an. So sieht die vorläufige Bilanz nach dem Brand aus.