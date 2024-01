Am Wochenende ist im Eistreff Waldbronn nicht nur auf dem Eis viel los. Erstmals gibt es auch eine Typisierungsaktion für die DKMS. Wie man helfen kann und für wen sie gedacht ist.

Wo Besucher sonst die Schlittschuhe schnüren, werden am Wochenende auch Wattestäbchen ausgepackt, Abstriche im Mund gemacht und Kontaktdaten erfasst: Erstmals veranstaltet der Eistreff Waldbronn eine Typisierungsaktion für die DKMS, früher bekannt als Deutsche Knochenmarkspenderdatei.

Auf die Idee kam Eistreff-Geschäftsführer Alexander Schroth bei einem Eishockey-Spiel der Baden Rhinos. „Dort fand auch eine Aktion statt, dann haben wir gesagt: Das machen wir auch“, erzählt er.

Bei den Rhinos wurde nach einem genetischen Zwilling für die vierjährige Aleyna aus Mannheim gesucht. Das Mädchen leidet an einer schweren Erkrankung des blutbildenden Systems und benötigt dringend eine Stammzellspende, um zu überleben.

Aktion im Eistreff sollte ursprünglich schwer krankem Mädchen helfen

Eigentlich zielte die Typisierungsaktion des Eistreffs ebenfalls auf die Vierjährige ab. Unter dem Motto „Gemeinsam besiegen wir Blutkrebs“ hatte der Förderverein Eistreff in den sozialen Medien bereits auf Aleynas Fall aufmerksam gemacht.

An diesem Mittwoch erreichte Alexander Schroth dann die gute Nachricht von der DKMS: Für die kleine Aleyna wurde möglicherweise ein Spender gefunden. „Es gibt eventuell ein passendes Match für Aleyna“, bestätigt Laura Tielkes von der DKMS auf Anfrage unserer Redaktion.

Die Spenderdatei soll und muss größer werden. Alexander Schroth

Geschäftsführer Eistreff Waldbronn

Die Aktion in Waldbronn indes soll trotzdem stattfinden. „Die Spenderdatei soll und muss größer werden“, spielt Schroth auf die Not vieler weiterer Menschen an, die zwingend auf eine Stammzellspende angewiesen sind.

Am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr können sich Interessierte im Foyer des Eistreffs kostenlos registrieren lassen.

Zwei Mitarbeiterinnen des Eistreffs, die im Gesundheitssektor tätig sind, kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf, so Schroth.

Eistreff Waldbronn spendet Eintrittsgeld an die DKMS

Das Prozedere selbst ist einfach. Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen wird ein Abstrich von der Wangenschleimhaut genommen.

Die Proben werden schließlich verpackt und mit den Daten des potenziellen Spenders ins Labor geschickt. Die aufgenommenen Daten stehen dann für Patienten weltweit zur Verfügung.

Schlittschuhlaufen gehen muss man übrigens nicht, um sich bei der öffentlich zugänglichen Aktion typisieren zu lassen. Man kann aber, wie Eistreff-Chef Schroth betont. Wer sich typisieren lässt und sich obendrein aufs Eis wagt, dessen Eintrittsgeld spendet der Eistreff an die DKMS.

Denn auch Geldspenden werden bei der gemeinnützigen Organisation benötigt: Jede Neuaufnahme eines Spenders oder einer Spenderin kostet die DKMS eigenen Angaben zufolge 40 Euro.