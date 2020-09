Angeblicher Haftbefehl

Versuchter Trickbetrug in Waldbronn

In Waldbronn ist am Montag ein 79-Jähriger dazu aufgefordert worden, eine Kaution in Höhe von 12.500 Euro zu bezahlen. Der Mann entging dem Betrug, weil er sich bei der Polizei nach dem Anrufer erkundigte.