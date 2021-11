„Tag des Eissports“ in Waldbronn bietet Programm für Kids und Erwachsene

Am 7. November findet im Eistreff Waldbronn der „Tag des Eissports“ statt. Von 12 bis 17 Uhr gibt es verschiedene Programmpunkte und auch Mitmachaktionen.

Von den ersten Schritten auf den Schlittschuhen bis zum Umgang mit Puck und Schläger, coolen Freestyle-Sprüngen oder eleganten Pirouetten der Eiskunstläufer: In all seinen Facetten können Interessierte den Eissport am kommenden Sonntag, 7. November, von 12 bis 17 Uhr im Eistreff Waldbronn erleben.

Am „Tag des Eissports“ präsentieren sich die verschiedenen Sparten des Vereins auf dem Eis, im Anschluss gibt es jeweils Mitmachaktionen.

Los geht es mit der Präsentation der Sparte Eiskunstlauf um 12.35 Uhr, um 13.15 Uhr können die Besucherinnen und Besucher beim Eisstock-Schießen zuschauen und um 14.35 Uhr zeigen die Ice Freestyler ihre Kunststücke auf der Eisfläche.

Husky-Laufschule bringt Kindern Schlittschuhlaufen bei

Weiter geht es um 15.15 Uhr mit dem Auftritt der Eishockey-Spieler, gefolgt von der Husky-Laufschule für Kinder im Alter von drei bis neun Jahren, die ihre ersten Schritten auf dem Eis wagen wollen oder die Schlittschuhlaufen gerade erst gelernt haben. Den Abschluss macht um 16.20 Uhr die Sparte Eiskunstlauf.

Zwischen und parallel zu den Programmpunkten findet der öffentliche Lauf statt, heißt es in einer Pressemitteilung des ERC Waldbronn. Teilweise werden die beiden Eishallen während der Präsentationen nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Für kulinarische Verpflegung ist gesorgt.

Eissport ist vielfältig und der Einstieg für jedermann möglich – insbesondere für Kinder und Jugendliche. Volker Auracher, Vorsitzender ERC Waldbronn

„Für uns ist es sehr wichtig und ein toller Anlass, unsere Sportarten anschaulich und greifbar einem breiten Publikum zu präsentieren“, sagt Volker Auracher, der Vorsitzende des ERC Waldbronn. „Eissport ist vielfältig und der Einstieg für jedermann möglich – insbesondere für Kinder und Jugendliche.“

Nach dem Lockdown und der komplett ausgefallenen Saison 2020/21 liege der Fokus des Vereins auf der Förderung der Nachwuchsarbeit. „Uns fehlt ein kompletter Jahrgang“, verdeutlicht Auracher weiter.

5.500 Besucher im Oktober

Der Tag des Eissports sei auch immer eine Gelegenheit, Kinder für den Eissport zu begeistern und sie als Nachwuchs für den ERC zu gewinnen, sagt Alexander Schroth, Vorsitzender des Fördervereins. Mit der vorläufigen Bilanz seit der Öffnung des Eistreffs am 3. Oktober zeigt er sich zufrieden: gut 5.500 Besucherinnen und Besucher habe man im Oktober gezählt. „Die Erwartungen, die wir hatten, wurden erfüllt.“

Bei der Veranstaltung am Sonntag gilt die 3G-Regel, Besucher müssen einen Impf- oder Genesenennachweis beziehungsweise ein negatives PCR-Testergebnis vorlegen, das nicht älter ist als 48 Stunden. Kinder bis sieben Jahre und Schüler sind von der Nachweispflicht nach der Landesverordnung befreit – sie gelten als getestet, auch in den Herbstferien. Besucherbeschränkungen gibt es nicht.