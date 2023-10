So viele kostümierte Kinder hat man bei der Magischen Nacht auf dem Rathausmarkt in Waldbronn noch nie gesehen. Als Feen, Elfen oder Vampire verkleidet, strömen sie am Freitagabend auf den Rathausvorplatz. Einige haben Kürbisse dabei, andere ihre Eltern an der Hand, die teils ebenfalls kostümiert sind und sich vor der kleinen Bühne versammeln.

Jürgen Socher von den Waldbronner Selbständigen, die die Veranstaltung bereits zum 14. Mal in Kooperation mit der Gemeinde ausrichten, begrüßt die aus nah und fern angereisten Gäste und informiert über die Entstehung der Magischen Nacht. Diese sei nicht Halloween, sondern Sven Puchelt von der Buchhandlung LiteraDur zu verdanken. Der hatte die Idee, anlässlich der Harry Potter Verfilmungen solch ein Event zu schaffen.

Die Magische Nacht und Harry Potter

Bürgermeister Christian Stalf (CDU) dankt den Waldbronner Selbständigen für ihren Einsatz, „ohne den die beliebte Magische Nacht nicht möglich wäre“. Mit einem kurzen Gedicht heißt er die Tanzgruppe „eMotion Dance“ unter der Leitung von Mirjam Frey willkommen, deren junge Tänzer und Tänzerinnen zur Filmmusik von Harry Potter und anderen Zauber-Songs über den Rathausplatz wirbeln und in der Abenddämmerung die Magie nach Waldbronn holen.

Auch die Geschäfte sind gruselig dekoriert und fahren ein magisch-kulinarisches Angebot auf. Neben ausgefallenen Leckereien wie beispielsweise Empanadas mit Kürbiszwiebelkuchen oder Kürbis-Muffins für kleine Krümelmonster sind es aber vor allem die in teils tagelanger Arbeit erschaffenen Kürbis-Kunstwerke, die zum Zauber der Nacht beitragen.

„Mats hat uns gefragt, ob wir mitmachen wollen“, berichtet die neunjährige Marianne Keppler, die gemeinsam mit ihrer Mutter einen Kürbis für den Kürbiswettbewerb geschnitzt hat. Der Kürbis ihrer Freundin Mariella Kownacki hat das Fähnchen mit der Nummer 39 bekommen und steht in einer langen Reihe von leuchtenden Kürbiskunstwerken auf der Mauer des von der Gemeinde neu angelegten Kräuterbeets.

Party zum Kürbisschnitzen

„Wir haben heute Mittag eine Kürbisschnitzparty gemacht“, erzählt das Mädchen freudig. Auch Irina Markl und ihre Tochter sind hauptsächlich wegen der Kürbisse, aber auch wegen der „Dance with Fire“ Feuer- und Schwarzlichtperformance gekommen. „Die Veranstaltung ist wunderbar, und wir haben das Fest in der Corona-Zeit so vermisst“, so die Waldbronnerin, deren Tochter unbedingt noch beim Ponyreiten vom Pferdehof Vogel vorbeischauen möchte.

Neu bei der Magischen Nacht ist die Tombola, bei der es 30 von Waldbronner Selbstständigen gesponserte Preise zu gewinnen gibt, die man bei Klara, Jutta, Lilly und Lina aus den Häusern Gryffindor und Hufflepuff erwerben kann. Gut angenommen werden auch die Light-up-Bracelets, die Nicole Schmider von Brillen Becker kostenlos an alle verkleideten Kinder verteilt.

Zwei Live Bands sorgen für musikalische Unterhaltung, der deutsch-italienische Sänger Marco Augusto mit schwungvollem Italo-Pop, sowie das Waldbronner Duo Lacki Män. Ein kleiner Junge tritt spontan an Marco Augusto heran und spielt ein paar Songs auf dem Keyboard des Sängers, was für Schmunzeln in der Menge sorgt.

Jury kürt Gewinner

Anders als in den Vorjahren kürt diesmal eine Jury die Gewinner des Kürbiswettbewerbs, die Einkaufsgutscheine erhalten. Bei den unter Zwölfjährigen belegt Zoey Markl den ersten Platz, die gemeinsam mit ihrer Mutter eine Hexe mit Kessel geschnitzt hat.

Der erste Platz bei den Jugendlichen ab 13 Jahren geht an Marlis Kürschner aus der Klasse 10c des Gymnasiums Karlsbad, die sich von dem Film „Coco“ inspirieren ließ und eine mexikanische Totenmaske entworfen hat. „Wir haben unter Freunden gewettet, wer gewinnt, und ich habe es geschafft“, so die 15-Jährige ganz happy. Sie habe rund 2,5 Stunden für ihr Kunstwerk gebraucht, die Vorlage zuvor bei Pinterest gegoogelt und mit speziellem Schnitzwerkzeug gearbeitet.

Waldbronner haben Ideen für 2024

Einige Besucher äußern den Wunsch, dass es nächstes Jahr auch eine Kategorie „Kids only“ geben sollte, in der ausschließlich von Kindern geschnitzte Kürbisse antreten dürfen. Zuletzt werden die Tombola-Gewinner gezogen. Dabei wird Los-Hexer Wolfgang Meister von den Kindern aus der Menge lautstark mit den Rufen „neu ziehen, neu ziehen“ angefeuert, wann immer eine Losnummer nicht sofort abgeholt wird.