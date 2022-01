Waldbronn legt am 26. Januar Termine für die Bürgermeisterwahl fest

Wenn die Bürgermeisterwahlen in Waldbronn so ablaufen, wie es in einer entsprechenden Vorlage der Verwaltung festgelegt ist, lässt sich durchaus von einer Punktlandung sprechen.

Wie berichtet, möchte der amtierende Bürgermeister Franz Masino (parteilos) zum 1. Juni aus altersbedingten Gründen vorzeitig in den Ruhestand gehen. Offiziell würde seine Amtszeit 2025 enden.

Bei seiner ersten Sitzung im neuen Jahr am Mittwoch, 26. Januar, ab 19 Uhr im Kurhaus will der Gemeinderat über die Termine für die Stellenausschreibung und für die eigentlichen Bürgermeisterwahl beraten und befinden.

8. Mai gilt als wahrscheinlicher Wahltermin

Laut Verwaltungsvorlage für die Sitzung soll am 8. Mai in Waldbronn ein neuer Rathauschef gewählt werden. Erhält an diesem Sonntag kein Kandidat die absolute Mehrheit, mindestens 50 Prozent und eine Stimme, soll es am 29. Mai eine Neuwahl geben; also zwei Tage, bevor Masino seinen Schreibtisch im Rathaus geräumt hat.

Derzeit ist davon auszugehen, dass die Terminierungen eine klare Mehrheit im Gemeinderat finden dürften.

Klare Vorgaben für Bürgermeisterwahl in Waldbronn

Dass der Gemeinderat einer Kommune Bewerbungs- und Vorstellungsrunden sowie Wahltermine festlegt, steht ihm laut Gemeindeordnung zu. Allerdings kann das kommunalpolitische Gremium solche Termine nicht „beliebig“ bestimmen. Dafür gibt es Vorgaben, festgeschrieben in der baden-württembergischen Gemeindeordnung.

So wird im Paragrafen 47 der Gemeindeordnung der Wahlzeitpunkt festgelegt. „Danach ist die Wahl bei regelmäßiger Beendigung der Amtszeit frühestens drei Monate und spätestens einen Monat vor Freiwerden der Stelle durchzuführen“, heißt es auf BNN-Nachfrage aus dem Landratsamt, die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde.

Rücktritt ist jederzeit möglich

Im Falle eines frühzeitigen Rücktritts, eben wie in Waldbronn, müsse die Wahl spätestens drei Monate nach Freiwerden der Stelle stattfinden. Der Eingang des Rücktrittschreibens spiele keine Rolle.

Was das angeht, sollten die vorgeschlagenen, aber noch nicht vom Gemeinderat abgesegneten Terminvorschläge auf der (rechtlich) sicheren Seite sein. Nebenbei: Ein Bürgermeister könnte auch „einfach so“ zurücktreten. Gemäß Beamtengesetz sei ein Antrag auf Entlassung jederzeit möglich, erläutert Landratsamt-Pressesprecher Martin Zawichowski. Explizit Gründe müssten dafür keine angegeben werden.

Im nächsten Schritt geht es um die Ausschreibung der Stelle. Dies geschieht üblicherweise im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg. Die Bewerbungsfrist beginnt am Tag nach Veröffentlichung der Stellenausschreibung (12. Februar) und endet frühestens am 27. Tag vor dem Wahltag.

In Waldbronn soll die Bewerbungsfrist am 13. April um 12 Uhr enden. Einen Mindestzeitraum für den folgenden Wahlkampf gibt es nach Auskunft des Landratsamtes nicht. Im Ringen um des Wählers Gunst nehmen öffentliche Bewerbervorstellungen einen wichtigen Part ein. Die Verwaltung schlägt dafür eine Vorstellungsrunde am 29. April im Kurhaus vor.