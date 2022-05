Waldbronn soll bald eine „Toilette für alle“ bekommen

Bisher gibt es in Waldbronn noch keine öffentliche Toiletten für Menschen mit schweren Behinderungen. Das soll sich ändern. Der Waldbronner Gemeinderat unterstützt die „Toilette für alle“.

Der Name ist in der Tat etwas irreführend: „Toilette für alle.“ Wie sich nun der Waldbronner Gemeinderat hat aufklären lassen, handelt es sich hierbei nicht um eine Toilette für alle – also für wirklich alle – sondern um eine für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen.

Dazu gehört auch ein Wickeltisch für Erwachsene. Die üblichen Toiletten für Behinderte sind für diese Personengruppen oftmals ungeeignet.

In Waldbronn sucht man so eine „Toilette für alle“ vergebens. Als eine im Grunde „modifizierte Behindertentoilette“ bezeichnete Nick Lamprecht, stellvertretender Hauptamtsleiter, diese Art der Toilette.

Eigentlich sollte die behindertengerechte Toilette am Waldbronner Platz stehen

Dass Waldbronn solch eine Einrichtung dringend benötigt, steht für ihn außer Frage. Gut informiert und entsprechend mit Zahlen und Daten unterfüttert, präsentierte Lamprecht dem Gemeinderat seine Überlegungen. Durchweg Zustimmung fand das Thema bei den Gemeinderäten.

Diskussionen gab es über den Standort und eine mögliche Kombination aus einer „Toilette für alle“ und einer öffentlichen Toilette. Ursprünglich war der Standort Waldbronner Platz angedacht.

Bürgermeister Franz Masino (parteilos) schlug einen Standort unterhalb des Rathauses bei der Garage vor, nahe der dortigen Parkplätze. Bis auf die Freien Wähler, die den Waldbronner Platz präferierten, folgte der Gemeinderat Masinos Vorschlag.

Die Idee, dort gleichzeitig eine öffentliche Toilette aufzustellen, brachte Hubert Kuderer (Aktive Bürger) ein. Das würde aber nur dann gehen, erklärte Lamprecht, wenn beide Toiletten voneinander getrennt seien. Die „Toilette für alle“ sei nicht für alle zugänglich. Um diese Toilette zu nutzen, werde ein Euro-WC-Schlüssel benötigt.

Neue Toilette könnte Waldbronn bis zu 133.000 Euro kosten

Die Verwaltung soll nun Vorschläge ausarbeiten, welche Lösungen sich für die „Toilette für alle“ anbieten könnten: Container oder Massivbauweise. Die Preisspanne bewegt sich laut Lamprecht zurzeit zwischen 85.000 Euro (Containerlösung) und 133.000 Euro (Massivbau).

Für beide Varianten könnte es Fördermittel in Höhe von 12.000 Euro geben. Geprüft werden sollen überdies die Kosten und Möglichkeiten für eine öffentliche Toilette am besagten Standort.