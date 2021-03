Waldbronner Bauherren stehen mit dem Rücken zur Wand

Eine Baustelle und kein Ende in Sicht. Die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Rück II in Waldbronn verzögern sich weiter. Bei den Bauherren liegen die Nerven blank.

Wenn es für die Betroffenen nicht so bitter und folgenschwer wäre, könnte man sagen, was anderes war ja kaum zu erwarten. Und wenn man es noch etwas mehr auf die Spitze treiben wollte, findet man in der Erkenntnis, solche Verzögerungen gehören in Deutschland längst zum Alltag, mehr als nur ein Quäntchen Wahrheit. Kurzum: Die unendliche Geschichte um die Erschließung des Waldbronner Neubaugebietes Rück II ist abermals um ein Kapitel reicher geworden.

Im Oktober 2020 hieß es noch, Ende April sollten die Erschließungsarbeiten zu Ende sein. Zuvor kam es bereits zu wochenlangen Verzögerungen. Und nun ist die Rede von Ende Juni. Garantieren könne dies aber niemand, tat Heinz Zimmermann von der GSL bei der jüngsten Sitzung des Waldbronner Gemeinderates kund. Die Gesellschaft für Stadt- und Landentwicklung tritt im Auftrag der Gemeinde als Erschließungsträger des Neubaugebietes, das eine neue Heimat für über 800 Menschen werden soll, in Erscheinung. Die Ausführung der Erschließungsarbeiten obliegt dem Bauunternehmen Grötz.

Dass die Nerven längst blank lägen – auch bei der Gemeinde – konstatierte Bürgermeister Franz Masino. Die Gemeinde könne aber nichts für den Großteil der Verzögerungen: „Wir sind selbst Bauherren. Und uns gefällt auch so manches nicht.“