Waldbronner Buchladen LiteraDur erhält Gütesiegel für Kinderliteratur

Es geht darum, die Kinder zum Lesen zu bringen - also: um Leseförderung. Und ganz wichtig dabei: „Kinder und Jugendliche sollen ohne Scheu und neugierig in eine Buchhandlung gehen. Einfach mal stöbern“, sagt Sven Puchelt von der Waldbronner Buchhandlung „LiteraDur“. Dafür muss man in Zeiten von Internet, Facebook und Handy mitunter einiges tun. Auch in Zeiten von Corona. Dass die LiteraDur-Buchhandlungen in Berghausen, Remchingen und in Waldbronn in dieser Hinsicht nicht nur rührig, sondern einfallsreich und engagiert sind, hat wiederholt Anerkennung gefunden.

Die Buchhandlungen erhielten nun zum zweiten Mal nach 2018 das Gütesiegel „ausgezeichneter Lesepartner für Kinder- und Jugendliteratur in Baden-Württemberg“. Landesweit waren es insgesamt 30 Buchhandlungen, die damit ausgezeichnet wurden.

Das Gütesiegel wird alle zwei Jahre vom Landesverband Börsenverein des Deutschen Buchhandels und vom baden-württembergischen Wissenschaftsministerium vergeben. Über die Vergabe entscheidet eine fünfköpfige Jury.

Es reicht nicht aus, in den Regalen ein „kompetent ausgewähltes Sortiment im Bereich Kinder- und Jugendliteratur“ zu führen. Das ist laut den Juryvorgaben ein Kriterium. Individuelle und qualitative Beratung sollen ebenso gewährleistet sein wie Veranstaltungen und Buchpräsentationen. „Wir bieten in der Corona-Zeit Online-Veranstaltungen für Erzieherinnen und Erzieher an. Daran haben teilweise mehr als 100 Leute teilgenommen“, berichtet Puchelt. In den vergangenen Jahren lief das alles analog und ebenfalls gut besucht über die Bühne.

Seit Jahr und Tag arbeitet LiteraDur auch mit den Schulen und neuerdings mit der vor einigen Monaten ins Leben gerufenen Bücherei Leseinsel zusammen. Über Facebook hat Puchelt 2020 eine Art Literatur-Sandmännchen für Kinder angeboten. Das Projekt „jetzt noch ein Gedicht und dann aus das Licht“ fand dort über zwei Wochen viel Beachtung. Zudem haben Puchelt und seine Mitstreiter in kleinen Vdeos Kinderbücher vorgestellt. All dies und etliche Projekte mehr überzeugten die Jury. Am Ende, betont Sven Puchelt, gehe es doch darum, Kindern und Jugendlichen die Freude am Lesen zu vermitteln – sie darin zu bestärken.