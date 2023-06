Wieder im Abschiebegefängnis in Pforzheim befindet sich der junge Pfleger aus Waldbronn, der am vergangenen Mittwoch per Flugzeug vom Flughafen München zurück in sein Heimatland Gambia gebracht werden sollte.

Dies teilte der Heimleiter des Seniorenhauses am Rathausmarkt in Waldbronn mit, in dem Ousman Jabbi arbeitete. Heimleiter Pierre Eckert war davon zunächst davon ausgegangen, dass die Abschiebung vollzogen wurde.

Airline weigerte sich, den jungen Mann mitzunehmen

Jabbi habe sich jedoch „im Flugzeug tätlich und verbal gegen die Abschiebemaßnahme gewehrt, sodass sich die Airline geweigert hat, ihn mitzunehmen“, teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) am Freitag auf Nachfrage mit.

Jabbis ehrenamtliche Betreuerin aus Ettlingen berichtet, er habe sich geweigert, ins Flugzeug einzusteigen, woraufhin man ihn hineingetragen habe. Drinnen habe er geschrien: „Ich geh’ nicht zurück, ich geh’ nicht zurück.“

Der 32-Jährige solle nun bei einer Sammelabschiebung Mitte Juli nach Gambia gebracht werden. Bis dahin versucht seine Betreuerin noch, mit einem Rechtsanwalt gegen die Abschiebung vorzugehen.

Jabbis Asylantrag war 2017 abgelehnt worden, seither ist er offiziell ausreisepflichtig. Einen Eilantrag auf eine Aussetzung der am 7. Juni geplante Abschiebung hatte das Verwaltungsgericht Karlsruhe abgelehnt.