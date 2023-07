Waldschule in Etzenrot erhält Hort mit Betreuung bis 17 Uhr

An der Waldschule in Etzenrot soll ein Hort eingerichtet werden. Darauf verständigte sich der Waldbronner Gemeinderat. Zwar verursacht der Hort Kosten für Personal, dafür unterstützt das Land.

Die Sanierung der Waldschule im Waldbronner Ortsteil Etzenrot ist voll im Gange. Dort entstehen auch neue Räume. Davon wiederum wird künftig eine Hortbetreuung an der Schule profitieren.

Einstimmig sprach sich der Gemeinderat nun bei seiner jüngsten Sitzung dafür aus, in den neuen Räumlichkeiten eine eingruppige Hortbetreuung einzurichten. Vergleichbare Einrichtungen finden sich bereits an der Anne-Frank-Schule in Busenbach und an der Albert-Schweitzer-Schule in Reichenbach.

Zum Hortangebot gehören auch Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung

In Etzenrot gab es bislang eine Kernzeit- aber keine Hortbetreuung, dies nicht zuletzt aufgrund fehlender Räumlichkeiten. Geplant ist in der Waldschule ein Hort mit 25 Plätzen. Bedarf an den Plätzen sei auf jeden Fall vorhanden, sagte Hauptamtsleiter Reinhold Bayer.

Vorgesehen sind Hort-Öffnungszeiten bis 17 Uhr. Für den Hortbetrieb wird Personal benötigt – für die Gemeinde ein Kostenfaktor. Gleichzeitig, und davon profitiert die Gemeindekasse, wird der Betrieb eines Horts vom Land unterstützt. Bayer rechnet mit künftig bis zu 30.000 Euro, abhängig von der Anzahl der Kinder, die im Hort betreut werden.

Einschließlich der Kernzeit, dabei handelt es sich im Vergleich zur Hortbetreuung um eine Pflichtaufgabe, wäre dann in der Waldschule ein Betreuungszeitraum (einschließlich der Schulstunden) von 7.30 bis 17 Uhr gewährleistet.

Zum Hortangebot gehören obendrein Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung. Die Leistungen gibt es nicht umsonst. Für die Nutzung des Angebotes werden Hortgebühren fällig. „Die dürften wahrscheinlich steigen“, prognostizierte Bayer. Das letzte Wort darüber hat der Gemeinderat.

Die Einrichtung des Horts selbst wurde einhellig begrüßt. Von einem „schlüssigen Konzept“ sprach Karola Keitel (Grüne), von einem „Mehrwert“ Alexander Kraft (CDU). Bis allerdings in Sachen Hort alles unter Dach und Fach war, mussten nach Einschätzung von Jens Puchelt (SPD) „dicke Bretter gebohrt werden“.

Die nächsten „dicken Bretter“, die nicht nur in Waldbronn angebohrt werden müssen, liegen mit der verpflichtenden Einrichtung einer Ganztagsgrundschule (ab 2026) schon bereit. Daran erinnerte Kurt Bechtel (Freie Wähler).