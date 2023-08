Welche Termine sich Besucher für die Waldbronner Woche merken sollten

Bandcontest, Drohnenschau und Kurparkfest: Ab dem 29. August bekommen Besucher in Waldbronn an sieben Tagen Programm für alle Generationen geboten.

Einige Neuerungen und Altbewährtes hat die Waldbronner Woche vom Dienstag, 29. August, bis Dienstag, 5. September, zu bieten. So findet am Freitag, 1. September, erstmals ein Bandcontest im Kulturtreff statt, bei dem junge Bands aus dem gesamten Umkreis gesucht werden, die Lust haben, sich auf der Bühne zu präsentieren.

Als Preis winkt der Siegerband ein Auftritt als Vorgruppe beim Kurparkfest, teilte Bürgermeister Christian Stalf (CDU) bei der Präsentation des Festprogramms mit. Drei Bands hätten sich bereits angemeldet. Weitere können dies noch bis 28. August bei Gemeindemitarbeiterin Svenja Karcher tun. Eine E-Mail an s.karcher@waldbronn genügt.

Für Kinder ab fünf Jahren holen Kulturring und Buchhandlung LiteraDUr am Freitag (1. September) „Ritter Rost und die Räuber“ auf die Bühne im Kulturtreff. Anschließend grillt im Hof des Kulturtreffs Bürgermeister Christian Stalf. Der Eintritt beträgt sechs Euro.

Die Waldbronner Woche startet am 29. August mit Balladen von Michael Ende

Neu ist das Programm am Dienstag (5. September) zum Ende der Waldbronner Woche. In den vergangenen Jahren sorgte immer Bernd Kohlhepp alias Herr Hämmerle für ausverkaufte Abende. In diesem Jahr heißt es dann „Abenteuer Motivation“ mit dem Waldbronner Extremläufer und Weltenbummler Norman Bücher. Der Eintritt liegt bei zwölf Euro.

Eröffnet wird die Waldbronner Woche am Dienstag, 29. August, um 19.30 Uhr, wenn auf Einladung von Kulturring und LiteraDur der Liedermacher Rainer Markus Wimmer den Schriftsteller und Liedermacher Michael Ende in seinen Balladen und seiner poetischen Welt vorstellt.

Zum Reigen der bewährten Veranstaltungen gehören das VHS-Hoffest, das am Mittwoch, 30. August, ab 14 Uhr, seinen festen Platz in der Waldbronner Woche hat.

Ebenfalls feste Plätze haben am Donnerstag seit Jahren der Seniorennachmittag um 14.30 Uhr im Pfarrzentrum Ernst Kneis und der Arztvortrag der Rheuma-Liga mit dem Arzt für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie Jürgen Kußmann um 19 Uhr im Kurhaus, der über „Älter werden – Arthrose, Osteoporose – wie kommt’s? Was tun?“ referiert.

Fast zeitgleich spielen im Hof des Kulturtreffs wie seit Jahren schon die Irish-Folk-Rock-Band Krusty Moors.

Die Waldbronner Woche mündet in das Kurparkfest am Wochenende vom 2. und 3. September. Dem Fassanstich durch Bürgermeister Christian Stalf am Samstag um 15 Uhr ist der 17. Waldbronner Kurparklauf um 13.30 Uhr vorgeschaltet.

Gelaufen werden kann über fünf und zehn Kilometer, alternativ kann man fünf Kilometer walken. Ab 20 Uhr sorgt beim Kurparkfest auf der Bühne die Band 6th Element für Stimmung, ehe um 22 Uhr statt des Großfeuerwerks eine Drohnenschau am Waldbronner Himmel stattfindet.

Am verkaufsoffenen Sonntag sind die Reichenbacher Läden für die Besucher da

Am Sonntag geht es um 11 Uhr los mit einem ökumenischen Gottesdienst im Kurpark. Auf der Bühne unterhält dann ab 14 Uhr der Musikverein „Edelweiß“ Busenbach.

Unterdessen startet das vom TV Busenbach betreute „Spielfest für Jung und Alt“. Live-Musik am See gibt es ab 15 Uhr mit der Gruppe „Pirm Jam“. Andrang herrscht sicher ab 18 Uhr vor der Bühne, wenn die Band InKognito den musikalischen Schlusspunkt setzt.

Wie auch in den zurückliegenden Jahren öffnen die Reichenbacher Fachgeschäfte an diesem Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Tore zu einem verkaufsoffenen Sonntag.