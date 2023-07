Da lässt sich von echten Einsparungen sprechen, die der Waldbronner Gemeinderat zusammen mit der Verwaltung und der Freiwilligen Feuerwehr auf den Weg brachte.

Ausgehend von einem anfänglichen Betrag von 1,2 Millionen Euro für die Ertüchtigung der bestehenden drei Feuerwehrhäuser, wurden daraus dann 920.000 Euro und schließlich – ganz aktuell – 203.000 Euro.

Die nun vom Gemeinderat einstimmig beschlossenen Mittel werden als Zwischenlösungen in die Feuerwehrhäuser Reichenbach und Busenbach investiert.

Vorgesehen ist eine Verbesserung der Umkleidesituation in Busenbach. In Reichenbach wird der Zustand der Arbeitsbereiche verbessert. Zudem erhält das Feuerwehrhaus einen zusätzlichen Stellplatz und eine Garage.

Keine Gelder fließen nach Etzenrot. Zu Beginn der Gespräche mit der Feuerwehr seien zehn Maßnahmen vorgesehen gewesen, erinnerte Jürgen Hemberger, Leiter des Technischen Amtes. Am Ende einigte man sich auf die drei besagten Maßnahmen.

Wir wollen nur noch ein absolutes Minimum in den Unterhalt der bestehenden Feuerwehrhäuser investieren. Christian Stalf

Bürgermeister von Waldbronn

Sie gelten als eine Art Zwischenlösung bis zur Fertigstellung des neuen gemeinsamen Waldbronner Feuerwehrhauses. „Wir wollen nur noch ein absolutes Minimum in den Unterhalt der bestehenden Feuerwehrhäuser stecken“, betont Bürgermeister Christian Stalf (CDU).

Wie berichtet, einigte sich eine Mehrheit des Gemeinderates auf den Standort beim Kreisel nahe dem Neubaugebiet Rück II. Bis von dort tatsächlich die ersten Feuerwehrfahrzeuge ausrücken, werden noch einige Jahre ins Land ziehen.

Planungen für neues Gebäude laufen

Derzeit laufen laut Hemberger die entsprechenden (Vorab-)Planungen auf Hochtouren. Ein Ergebnis gibt es schon: Der Flächenbedarf für das neue Feuerwehrhaus beträgt rund 5.000 Quadratmeter.

Außerdem müsse das Feuerwehrhaus – unabhängig von der Anbindung an den Kreisverkehr – an eine extra Alarmausfahrt angebunden werden.

Die dürfe die Feuerwehr nur bei Einsätzen, also mit Blaulicht, benutzen, so Hemberger weiter. Etwa auf Höhe des Freibads, auf der gegenüberliegenden Seite, könnte die Alarmausfahrt in die Stuttgarter Straße münden.

Dass die dann neu gebaute zusätzliche Straße zu einem erhöhten Flächenverbrauch führen werde, konstatierte nicht unbedingt begeistert darüber Marc Purreiter (Grüne). Zur Erinnerung: Die Mehrheit der grünen Gemeinderatsfraktion stimmte für den Standort beim Kreisel.

Beim Thema neues Feuerwehrhaus brechen alte Wunden auf

Und dass beim Thema neues Feuerwehrhaus immer mal wieder alte Wunden aufbrechen, zeigte sich auch bei der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Wäre es zu einer anderen Standortentscheidung gekommen, befand Jürgen Kußmann (CDU), hätte man nicht erst 2030, sondern früher ein neues Feuerwehrhaus.

Seine Bemerkung zielte auf einen Bürgerentscheid, bei dem der von der CDU favorisierte Standort beim Freibad eine klare Absage erhielt.

Den Seitenhieb konterte Jens Puchelt (SPD) mit der Bemerkung: Bei einer frühzeitigeren Entscheidung für den Standort Kreisel, hätte man sich viel – auch Zeit – erspart.