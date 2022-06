Insgesamt laufen knapp 40 Filme, darunter einige Premieren. So zum Auftakt am 28. Juli „Monsieur Claude und sein großes Fest“, am 4. August „Guglhupfgeschwader“ und am 1. September „Freibad“. Dazu jede Menge Streifen, die 2021 und 2022 schon gut nachgefragt waren. „Wunderschön“ am 5. August etwa, oder „Top Gun: Maverick“ am 12. August, „Downton Abbey 2“ einen Tag später, die „Känguru Chroniken“ am 24. August oder „House of Gucci“ am 3. September, um nur einige zu nennen. Für Krimifreunde gibt es „Tod auf dem Nil“ am 20. August, für Junge und Junggebliebene „Minions – auf der Suche nach dem Mini Boss“ am 23. August und für Musical-Fans „West Side Story“ am 9. September. Am 10. September hat Daniel Craig als James Bond „Keine Zeit zu sterben“.