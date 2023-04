Großbaustelle liegt im Zeitplan

Warum die Pforzheimer Straße beim alten Feuerwehrgelände Ettlingen drei Monate gesperrt wird

Nur in Richtung Albtal, nicht in Richtung Karlsruhe, ist ein zentraler Abschnitt der Pforzheimer Straße in Ettlingen ab Anfang Mai noch befahrbar. Die Einschränkung hängt mit der Großbaustelle altes Feuerwehrgelände zusammen.