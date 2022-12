27 Jahre alt ist die Tradition „Offenes Tor“ an Heiligabend in Ettlingen. Viele ehrenamtliche Helfer wirken mit. Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es das Angebot wieder - aber nur mit Anmeldung.

Auf den Tischen stapeln sich weihnachtliche Dekoartikel, Sterne, rote und goldene Kugeln, Teelichter, Kerzen und vieles mehr. Aus einem der aufgeklappten Kartons schaut ein Stoffnikolaus heraus, aus einem anderen Tannenreisig. Der Christbaum neben dem Klavier wartet darauf, dass ihn jemand mit mehr schmückt als einer Lichterkette.

Es ist der Tag vor Heiligabend. In nur wenigen Stunden werden „Heinzelmännchen“ die Scheune der Diakonie Ettlingen in ein gemütliches Weihnachtszimmer, in einen Wohlfühlort verwandelt haben. Denn wohlfühlen sollen sich die 50 bis 60 Gäste, die am 24. Dezember ab dem späten Nachmittag erwartet werden.

In alter Tradition – zwei Jahre lang unterbrochen durch Corona – verbringen sie den Heiligen Abend miteinander, essen gemeinsam, lauschen weihnachtlichen Texten oder erzählen sich aus ihrem Leben. Ein Programmheft mit Liedern liegt aus, eine Klavierspielerin ist zur Begleitung engagiert.

Das „offene Tor“ hat Tradition in Ettlingen

Das „offene Tor“ des Diakonischen Werkes gehört in Ettlingen zur Weihnacht, wie die Stunde im Schlosshof.

Initiiert vor 27 Jahren durch Helma Hofmeister-Jakubeit, die man in der Stadt durch ihren Einsatz fürs Hospiz bestens kennt, ist es längst ein Selbstläufer, hat viele Freunde, Gönner und ehrenamtliche Unterstützer.

Das offene Tor hat mir richtig gefehlt. Elke Bayer, Helferin

Zwei von ihnen sind Elke Bayer und Rieke Pielert, die sich am 23. Dezember ein paar Stunden freigenommen haben, um das Beisammensein vorzubereiten. Beide machen seit vielen Jahren mit. Bayer sagt: „Das offene Tor hat mir richtig gefehlt“. Umso glücklicher sei sie, 2022 wieder dabei zu sein.

Und nicht nur am Vortag: Die Ettlingerin wird wie immer an Heiligabend in der Scheune im Service mithelfen. Auch Rieke Pielert ist nach der Pandemie gerne ins Ehrenamtlichen-Team zurückgekehrt.

Sie läuft treppauf und treppab in der Scheune, richtet die Tische auf der Galerie und im noch ein Stockwerk höher gelegenen Seminarraum, schaut, dass in der Kinderecke alles passt. An Heiligabend wird sie nicht anwesend sein. „Mein Sohn kommt zu mir.“

Vor ein paar Tagen schon hat Pielert Geschenktüten gepackt, die jeder Gast bekommt. Mit Pflegeprodukten, Kaffee und Süßem seien sie gefüllt, erzählt Diakonie-Geschäftsstellenleiterin Beate Rashedi, die auf einen Sprung vorbei gekommen ist und mit anpackt.

„Sponsoren machen das alles möglich“, sagt sie. Mit größeren und kleineren Beträgen, aus denen beispielsweise das Festessen und die Getränke bezahlt werden.

Neben dem Weihnachtsbraten gibt es auch vegetarisches Essen

Außer dem obligatorischen Braten, zubereitet im benachbarten Stephanusstift, gibt es inzwischen auch ein vegetarisches Gericht, da die Nachfrage danach steigt.

Bäckereien aus Ettlingen unterstützen das Angebot mit Kuchen und Plätzchen, Hava Özbeck vom Türkischen Frauenverein kümmert sich in der Scheunen-Küche wieder ums Dessert und Conferencier Chris Bühl ist ebenfalls ein alter Bekannter im Team.

Wer von den Gästen möchte, kann sich mit einem Lied oder einem Text einbringen. „Eine Spanierin hat mal für alle Feliz Navidad gesungen, da war richtig Stimmung“, erinnert sich Elke Bayer.

Anders als in der Zeit vor Corona musste man sich dieses Mal fürs „offene Tor“ anmelden. Und wer heute Abend Platz nehmen will, braucht einen negativen Corona-Test. Den kann man bis 16 Uhr an der Teststation beim Albgaubad machen lassen.

„Es geht uns um Sicherheit für unsere Helfer, die ebenfalls getestet sind, und für unsere Gäste“, erklärt Beate Rashedi. Sie wird um 17 Uhr das Tor öffnen und die Menschen bei der Diakonie begrüßen.

Ein beleuchteter Christbaum im Hof weist sodann den Weg zur Feier. Er stammt wie der in der Scheune aus dem Ettlinger Wald. Gebracht hat ihn ein Förster.

Flüchtlingsfamilien, Alleinerziehende und ältere Ehepaare kommen zum „offenen Tor“

Als das „offene Tor“ vor fast drei Jahrzehnten startete, war es eigentlich nur als Angebot für Menschen gedacht, die alleine sind oder sich alleine fühlen. Längst schauen dort aber auch Gäste vorbei, die einfach einen anderen Heiligen Abend in Gemeinschaft verbringen wollen.

Rashedi erinnert sich an Flüchtlingsfamilien genauso wie an alleinerziehende Mütter oder auch an so manches älteres Ehepaar, dessen Kinder aus dem Haus sind. Sie alle haben sich an Heiligabend schon zusammengefunden.

Und wenn sich dann gegen 22 Uhr die Reihen in der Scheune wie üblich lichten, setzen sich die Helfer noch für einen „Absacker“ zusammen. Aufgeräumt wird erst nächste Woche.