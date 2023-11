Sowohl bei der Schmutzwassergebühr als auch bei der Niederschlagswassergebühr wird es in Ettlingen wohl Erhöhungen geben, und zwar zum Jahresbeginn 2024. Dies empfahl laut Mitteilung der Stadtverwaltung einstimmig der Ausschuss für Umwelt und Technik. Das letzte Wort hat der Gemeinderat. Je nach Wohnsituation macht sich die Erhöhung durchaus bemerkbar.

Als Resultat gestiegener Kosten ist geplant, die Grundgebühren beim Schmutzwasser von der bisher 23-prozentigen auf eine 30-prozentige Deckung der Fixkosten zu erhöhen und die Schmutzwassergebühr von 1,79 Euro pro Kubikmeter auf 2,68 Euro pro Kubikmeter anzuheben.

Die Erhöhung der Grundgebühr bedeutet Mehrkosten bei Ein- bis Mehrfamilienhäusern mit bis zu 15 Wohneinheiten von rund 33 Euro im Jahr, so die städtische Berechnung. Die Erhöhungen bei den Schmutzwassergebühren an sich bedeuten für einen Zwei-Personen-Haushalt in einem Ein-Familienhaus einen finanziellen Mehraufwand von 95 Euro im Jahr.

Ettlingen muss mehr bezahlen als erwartet

Beim Niederschlagswasser, das sich aus den versiegelten Flächen bemisst, wird die Gebühr ebenfalls zum 1. Januar 2024, von 0,68 Euro pro Quadratmeter auf 0,81 Euro pro Quadratmeter angehoben. Daher ist mit einer Mehrbelastung um 16 Euro im Jahr für ein durchschnittliches Einfamilienhaus zu rechnen.

Nach den Zahlen des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung 2024 liegen die Aufwendungen bei rund 10,9 Mio. Euro und somit um mehr als 1,4 Millionen Euro über dem Ansatz 2023. Mit einem Mehr von etwa 734.000 Euro gegenüber dem Vorjahresansatz schlägt dabei der Kläraufwand des Klärwerks Karlsruhe zu Buche.

Dort wurde zuletzt eine vierte Reinigungsstufe in Betrieb genommen, die selbst Hormone und Medikamentenrückstände aus dem Wasser filtert. Insgesamt 80 Prozent der Spurenstoffe werden durch diese Filtration entfernt. Zudem wird beim Klärwerk im kommenden Jahr ein Regenüberlaufbecken in Betrieb genommen und die Mechanik wird saniert, insgesamt weitere Investitionen in Höhe von rund 944.000 Euro, schreibt die Stadt.

Personal treibt die Kosten weiter

An allen Kostensteigerungen beim Klärwerk Karlsruhe beteiligt sich der Eigenbetrieb mit mehr als zehn Prozent. Stark gestiegen ist auch die Zuweisung an den Abwasserverband Beierbach, die um rund 570.000 Euro höher lag. Auch dieser Verband ist an den Kosten des Klärwerks Karlsruhe beteiligt, der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung trägt fast 92 Prozent der Verbandskosten, die per Umlage erhoben werden.

Der Personalaufwand ist ebenfalls gestiegen, zwei Ingenieursstellen wurden bei der Stadt Ettlingen geschaffen, um das Konzept der Kanal- und Straßenerhaltung umzusetzen.