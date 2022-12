Tradition an Heiligabend

Warum in Ettlingen-Schluttenbach dunkle Gestalten das Christkind begleiten

Wenn es an Heiligabend im Ettlinger Höhenstadtteil Schluttenbach an der Tür klingelt, steht nicht nur das Christkind vor der Tür – sondern auch finster aussehende Belzer. Was es mit den dunklen Gestalten auf sich hat.