Eigentlich sollte es Ende April mit Sushi und mehr im My Lin am Ettlinger Marktplatz losgehen. Doch daraus wurde nichts. Der Gastronom erzählt, warum sich der Start verzögert.

Eigentlich wollte der Vietnamese Hong Quan Nguyen am Ettlinger Marktplatz Ende April loslegen. Eigentlich. Doch die Eröffnung seines Sushi-Restaurants lässt weiter auf sich warten. Woran liegt’s? Das wollte unsere Redaktion von dem Gastronomen wissen.

Die Küchenabluftanlage sei bislang noch nicht da, lässt er wissen. Ihre Lieferung habe sich verzögert und damit gebe es auch keine Möglichkeit, mit dem Lokal zu starten. „Ich gehe jetzt von Juni aus“, so Nguyen. Der Stadt Ettlingen, seinem Vermieter, ist er dankbar dafür, dass sie ihm einen Monat lang weniger Miete abverlange. Verwaltet wird die Immobilie durch die Stadtbau GmbH.

Die Küchenabluftanlage zu erneuern, war laut Michael Benkeser vom Amt für Gebäudewirtschaft Sache der Stadt, genauso wie Investitionen in Sanitäranlagen und Elektrik. Nguyen selbst hat, wie er sagt „ordentlich Geld“ in sein neues Restaurant gesteckt: etwa in neue Beleuchtung und Möblierung oder auch in die Küche. Er spricht gar von einem sechsstelligen Betrag.

Aus chinesischem Restaurant Yasmin wird Sushi-Lokal My Lin in Ettlingen

Am Standort, wo er künftig fernöstliche Gerichte servieren wird, war zuvor 30 Jahre das Chinarestaurant Yasmin gewesen, dessen Betreiber sich aus Altersgründen zurückzog.

Sein vietnamesischer Nachfolger plant mit zehn Arbeitskräften im Ettlinger My Lin – so der Name der neuen Location. Die Genehmigung für Außenbewirtschaftung hat der Gastronom. Nguyen ist gelernter Koch, in Japan habe er einiger Zeit bei Sushi-Meistern verbracht.

In Baden-Baden betreibt er ein gleichnamiges Lokal, das von Gästen im Internet durchweg mit gut bis sehr gut und entsprechenden Sternen bewertet wird.