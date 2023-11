Was am 11.11. in Ettlingen und Umgebung geboten ist

Freude bei den Narren: Die fünfte Jahreszeit beginnt dieses Jahr an einem Samstag. Zum Fastnachtsauftakt am 11.11. kann in Ettlingen und Umgebung also noch ausgiebiger als sonst gefeiert werden.

Ettlingen

Mit Musik wird die Fastnacht in Ettlingen am Samstag eröffnet. Um 10.20 Uhr ziehen die Wasenknoddler vom Wasener Carneval Club vom Narrenbrunnen zum Marktplatz, wo später das Narrengericht tagen wird.

Bevor die Narren Oberbürgermeister Johannes Arnold (Freie Wähler) an der Rathaustür in Gewahrsam nehmen und zur Anklagebank führen, wird die Band „noch mal richtig Stimmung machen“, kündigt Markus Utry, Chef der Ettlinger Moschdschelle, an.

Auf dem Marktplatz wird das Stadtoberhaupt dann versuchen, das Narrengericht nach der Verlesung der Anklageschrift zu einem Freispruch zu bewegen – im vergangenen Jahr war ihm das gelungen.

„Das Gericht ist gespannt, wen der Oberbürgermeister in diesem Jahr zu seiner Verteidigung verpflichtet hat“, schreibt das städtische Kulturamt in einer Pressemitteilung.

Als Zeichen der Machtübernahme durch die Narren wird der OB den Rathausschlüssel am Ende der Veranstaltung an das närrische Dreigestirn übergeben.

Umrahmt wird die Gerichtsverhandlung von Tanzdarbietungen der Bohnengringel von der GroKaGe Ettlingenweier und den Tanznarren der Narrenvereinigung Ettlingen. Für Musik sorgt Sänger und Entertainer Jürgen Theo Schantze.

Markus Utry hofft auf viele Besucher, auch durch den parallel stattfindenden Markt am Samstag, „und darauf, dass Wettergott Petrus Einsicht hat“. Bis 12.30 Uhr werde das närrische Treiben auf dem Marktplatz voraussichtlich dauern, schätzt Utry.

Ettlingen-Spessart

Die Buden mit Essen und Getränken vor dem Vereinsheim der Spessarter Eber öffnen um 17.11 Uhr, um 19 Uhr beginnt dann der Marsch vom Eberbrunnen zum Rathaus, wo die Eber um 19.11 Uhr den Rathausschlüssel von Ortsvorsteherin Elke Werner übernehmen.

Anschließend zieht der Festzug mit Guggemusik und begleitet von der Feuerwehr vom Rathaus wieder zurück zum Vereinsheim, vor dem zwischen den Buden weitergefeiert wird.

Peter Wilk, der Präsident der Spessarter Eber, rechnet mit vielen Besuchern am Samstagabend und damit, dass das närrische Treiben vor dem Vereinsheim, je nach Wetter, bis halb zwölf am Abend andauern wird.

Rheinstetten

Auch Rheinstettens Oberbürgermeister Sebastian Schrempp (CDU) steht am 11.11. vor Gericht. Vor dem Technischen Rathaus in Mörsch wird sich die geballte närrische Macht aus Mörsch, Forchheim und Neuburgweier versammeln, um dem Rathauschef den Prozess zu machen.

Nach der Urteilssprechung wird dem OB der Rathausschlüssel abgenommen und die Stadtkasse geplündert.

Der Samstag ist ein Segen. Volker Rocca

MGV Eintracht Fastnachter

In einem Narrendorf, das vor dem Rathaus aufgebaut wird, können sich die Besucher mit Essen und Getränken versorgen, sagt Volker Rocca, Vorsitzender der Fastnachtsabteilung des MGV Eintracht Mörsch

Die Bietjer Schdroosefetza Guggis aus Bietigheim und Entertainer Andreas Eschbach sorgen während und nach dem Narrengericht für Unterhaltung mit Guggemusik. Die Kinder vom Kindergarten Sterntaler führen einen Hexentanz auf.

Rocca hofft darauf, dass noch mehr Leute als sonst zum Rathaussturm kommen. „Der Samstag ist ein Segen.“ Bis voraussichtlich 17 Uhr sei am 11.11. Programm vor dem Rathaus geboten.

Karlsbad-Auerbach

In Auerbach fällt der Startschuss für die Fastnacht traditionell am Abend: Um 19.11 Uhr stürmen die Narren von der Fastnachtsgemeinschaft Auerbach (FGAV) das örtliche Rathaus und reißen die Macht an sich.

Ortsvorsteher Hans Kleiner und Bürgermeister Björn Kornmüller (FDP) werden in Gewahrsam genommen und FGAV-Präsident Christian Zechiel erhält den heiß begehrten Rathausschlüssel.

Musikalisch begleitet wird die offizielle Zeremonie von der Guggemusik Bääreglopfa. Auch die FGAV-Sternschnuppen zeigen ihr Können.

Danach wird in der Talblickhalle zu Musik von DJ und Partysänger Marius Neumann weitergefeiert. Der Eintritt ist laut FGAV frei.