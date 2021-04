Was bedeutet der Kälteeinbruch nach Ostern für die Obstbäume im Albtal?

Der Frost in der Nacht von Ostermontag auf Dienstag könnte einige Obstbäume im Albtal geschädigt haben. So schätzen die Obst- und Gartenbauvereine die Lage ein.

Für die einen war der am Ostermontagabend einsetzende leichte Schneefall verbunden mit böigen Winden und einem Temperatursturz ein faszinierendes Naturschauspiel. Obstbaufreunden dagegen bereitete das Wetter Sorgen. Hat der Kälteeinbruch den Obstbäumen bereits geschadet?

In Ittersbach sieht der langjährige Baumwart Fritz Dambach allenfalls die Pfirsichbäume in Mitleidenschaft gezogen. Bei Birnen, Zwetschgen und Äpfeln sei das Wachstum noch nicht soweit, dass man wegen einiger frostigen Nächte größere Sorgen haben müsse.

Emil Kunz vom Obst und Gartenbauverein in Pfaffenrot ist vergleichsweise gelassen. Er habe sich mit Vorstandskollegen aus Schielberg unterhalten, die eine ähnliche Auffassung hätten. Problematisch werde es nur, wenn die Kälte länger anhalte. „Die meisten Äpfel treiben erst in einem Monat aus, so dass aktuell keine Panik angesagt ist“, meint auch Bernhard Fischer vom Obst- und Gartenbauverein in Schöllbronn.