Ende November findet in der Ettlinger Altstadt wieder der besinnliche Sternlesmarkt statt. Was der Weihnachtsmarkt in Ettlingen 2023 zu bieten hat, hier im Überblick.

Auch 2023 kehrt der Weihnachtsmarkt in Ettlingen wieder zurück und lädt zu gemütlichen Flanieren in der Ettlinger Altstadt ein.

Schon zum 36. Mal erstrahlt das Ettlinger Zentrum dann und lockt festlich geschmückt zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Für weihnachtliche Stimmung sollen nicht nur die Stände mit ihren Angeboten sorgen, sondern auch ein Bühnenprogramm und besondere Attraktionen für Kinder. Was genau der Sternlesmarkt in Ettlingen 2023 zu bieten hat, hier im Überblick.

Weihnachtsmarkt Ettlingen 2023: Öffnungszeiten des Sternlesmarkts

Der beliebte Weihnachtsmarkt in der Altstadt von Ettlingen findet vom 30. November bis zum 28. Dezember 2023 statt, am 25. Dezember bleibt er geschlossen.

Geöffnet ist täglich von 11 bis 21 Uhr. Verkürzte Öffnungszeiten gelten am 24. Dezember von 11 bis 14 Uhr.

Feierlich eröffnet wird der Ettlinger Sternlesmarkt am 30. November um 12 Uhr mit einer offiziellen Ansprache des Oberbürgermeisters Johannes Arnold. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung vom Chor der Thiebauthschule Ettlingen. Anschließend gibt es für Kinder Hefesterne und Freifahrten mit Karussell und Eisenbahn.

Das Bühnenprogramm wird etwas später um 17.30 Uhr Uhr eröffnet, ebenfalls mit einer musikalischen Umrahmung. Für die kleinen Besucher gibt es auch dann wieder Freifahrten mit dem Karussell und der Eisenbahn.

Wo findet der Weihnachtsmarkt Ettlingen 2023 statt?

Der Weihnachtsmarkt Ettlingen ist in der Ettlinger Altstadt zu finden. In diesem Jahr befinden sich die Stände des Sternlesmarkt auf dem Erwin-Vetter-Platz, dem Marktplatz und dem Kirchenplatz.

Die Eisenbahn für Kinder wird nahe der Martinskirche ihre Runden drehen.

Stände: Was ist beim Sternlesmarkt in Ettlingen 2023 geplant?

Die Stände auf dem Sternlesmarkt laden zum Flanieren und Verweilen ein. 2023 sind knapp 40 Beschicker Teil der weihnachtlichen Budenstadt im Ettlinger Zentrum.

Darunter befinden sich zehn kunsthandwerkliche Stände und sieben Sternschnuppenhütten, die mal von Kunstschaffenden besetzt sind, mal von gemeinnützigen Vereinen und Organisationen, die für einen guten Zweck verkaufen.

Natürlich werden daneben auch weihnachtliche Backwaren und warme Speisen auf dem Weihnachtsmarkt Ettlingen angeboten. Neben Pizza, Bratwurst und Steaks ist auch für Vegetarisches wie Teigtaschen oder Suppen gesorgt. Ebenso können Besucher heiße Getränke wie den Weihnachtsklassiker Glühwein erwarten.

2020 hat die Stadt Ettlingen fast eine halbe Million in eine neue Beleuchtung mit warm-weißem Licht investiert, um den Sternlesmarkt und die gesamte Altstadt strahlen zu lassen. Hinzu kommt eine Vielzahl von Weihnachtsbäumen, von denen der mit Abstand größte Baum seinen prominenten Platz vor dem Rathaus einnimmt.

Besondere Attraktionen auf dem Sternlesmarkt 2023

Während des Ettlinger Weihnachtsmarktes gibt es zu mehrere Anlässen besondere Aktionen. So gibt es am 6. Dezember eine Kutschfahrt des Nikolaus über den Markt, am 16. Dezember um 17 Uhr ein Advents- und Weihnachtsliedersingen der christlichen Kirchen vor dem Schloss am schließlich an Heiligabend um 16 Uhr die Weihnachtsstunde im Schlosshof.

Für ein Lichtspektakel an der Schlossfassade sorgt das Albertus-Magnus-Gymnasium, das dort an den Fenstern zwischen dem 1. und dem 24. Dezember einen leuchtenden Adventskalender präsentiert.

Anfahrt und Parkmöglichkeiten beim Ettlinger Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt ist in der Ettlinger Altstadt zu finden. Er ist sowohl mit dem Auto als auch mit dem ÖPNV gut zu erreichen.

Anfahrt mit dem Auto

Mit dem Auto verlässt man die Autobahn A5 an der Anschlussstelle 47 Ettlingen. Von dort geht es über die Karlsruher Straße bis in die Innenstadt. An der Schillerstraße ist man quasi schon direkt beim Zentrum und sucht sich ein Parkhaus in der Nähe.

Vor Ort haben Autofahrer die Möglichkeit, ihr Fahrzeug oder im Parkhaus Zentrum/Stadtbahnhof (Einfahrt: Schöllbronner Straße) abzustellen. Das Sparkassenparkhaus Zentrum/Schloss (Einfahrt: Neuer Markt) ist wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Geplant ist, das zur Eröffnung des Sternlesmarktes ein Teil der Plätze im Parkhaus wieder genutzt werden können.

Als Alternative gibt es am Dickhäuterplatz Parkplätze für rund 200 Fahrzeuge. Ein Shuttle-Verkehr im Zehn-Minuten-Takt verbindet den Dickhäuterplatz mit dem Ettlinger Zentrum. Dieser verkehrt in der Vorweihnachtszeit zwischen 8 und 20 Uhr.

Zusätzlich kann man mit dem Fahrrad-Leihsystem Nextbike dien Altstadt erreichen. Wer am Dickhäuterplatz parkt, erhält einen Gutschein für eine 30-minütige Fahrt. Weitere Informationen zur Parksituation und zum Shuttle-Verkehr gibt es auf der Internetseite der Stadt Ettlingen.

Mit dem ÖPNV zum Sternlesmarkt

Mit dem ÖPNV können Besucher die S-Bahn-Haltestellen Ettlingen Stadt oder Ettlingen Erbprinz/Schloss nutzen. Von dort sind es nur wenige Minuten zum Marktplatz und zum Stadtgarten.