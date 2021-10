Der Weihnachtsmarkt in Ettlingen kehrt 2021 in seiner bekannten Form zurück. Trotzdem werden einige Corona-Regeln auf dem Sternlesmarkt gelten. Wann ist der Weihnachtsmarkt geöffnet und was müssen Besucher wissen?

Im Gegensatz zu vielen anderen Städten musste man in Ettlingen im Corona-Winter 2020 nicht auf den Sternlesmarkt verzichten, wenn auch in abgespeckter Version. 2021 soll der Weihnachtsmarkt Ettlingen wieder mit etwas mehr Normalität stattfinden.

Tatsächlich soll die volle Anzahl an Ständen und Buden wieder beim Ettlinger Weihnachtsmarkt vorhanden sein. Trotzdem müssen die Besucher einige Corona-Regeln beachten.

Der Ettlinger Sternlesmarkt findet unter dem Motto „Festlicher. Feiner. Sternenschön.“ statt. Wann ist er geöffnet und welche Corona-Maßnahmen gelten für Besucher? Ein Überblick.

Weihnachtsmarkt Ettlingen: Was ist im Corona-Jahr 2021 anders?

Auf dem gesamten Weihnachtsmarkt Ettlingen gilt Maskenpflicht – außer beim Essen und Trinken. Um Gedränge zu vermeiden, sollen die Buden mit etwas mehr Abstand zueinander aufgebaut werden. Dafür wird das Areal für den Weihnachtsmarkt in Ettlingen grundsätzlich etwas vergrößert. Die Stände sind mit Spuckschutz ausgestattet.

Einen Zaun um das Weihnachtsmarkt-Gelände und Kontrollen am Eingang schließen die Verantwortlichen der Stadt Ettlingen aus. Das Land hat Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg zwar erlaubt, aber beim Verzehr von Essen und Getränken vor Ort muss die 3G-Pflicht erfüllt sein. Das bedeutet: Wer eine Bratwurst essen oder einen Glühwein trinken will, muss geimpft, genesen oder getestet sein.

Aber wie wird die Einhaltung der 3G kontrolliert? Beim Weihnachtsmarkt Ettlingen soll es Papierbändchen und Stoffbändchen fürs Handgelenk geben. Wer also zum Sternlesmarkt geht und erstmals eine Bratwurst oder einen Glühwein kauft, muss seinen 3G-Nachweis vorzeigen und bekommt dann ein Papierbändchen mit dem aktuellen Datum. Damit ist der Nachweis für diesen Tag erbracht, Besucher müssen es bei weiteren Ständen lediglich vorzeigen.

Daneben soll es Stoffbändchen für Geimpfte und Genesene als dauerhaften Nachweis geben. Das eignet sich für diejenigen Besucher, die beispielsweise täglich mittags auf dem Ettlinger Weihnachtsmarkt an einen Essensstand gehen. Die Bändchen werden dann verplombt, damit man sie nicht unerlaubt weitergeben kann.

Weihnachtsmarkt Ettlingen 2021: Öffnungszeiten des Sternlesmarktes

Der beliebte Weihnachtsmarkt in der Altstadt von Ettlingen soll vom 25. November bis zum 28. Dezember 2021 stattfinden.

Tägliche Öffnungszeiten

Montag bis Sonntag 11 bis 21 Uhr 24. Dezember 11 bis 14 Uhr 25. Dezember geschlossen

Wo findet der Weihnachtsmarkt Ettlingen 2021 statt?

Um etwas mehr Abstand zwischen den Buden auf dem Weihnachtsmarkt Ettlingen lassen zu können, wird das Gelände in der Altstadt grundsätzlich erweitert. Der Sternlesmarkt wird deswegen wie 2020 auf dem Marktplatz und dem Neuen Markt sowie zusätzlich im Stadtgarten stattfinden.

Stände: Was ist beim Sternlesmarkt in Ettlingen 2021 geplant?

Eine abgespeckte Version des Sternlesmarkts in Ettlingen wie 2020, die sogenannten Sternlesstadt, soll es 2021 nicht mehr geben. Geplant sind sowohl Essens- und Glühweinstände als auch Buden mit kunsthandwerklichen Waren und ein Karussell. Die Besucher können sich auf Buden mit Schmuck, Kleidung, Taschen, Geschenkideen, Holzwaren, Gebäck und vielem mehr freuen.

Da es keinen Zaun um das Weihnachtsmarkt-Gelände geben wird und der 3G-Nachweis nur bei Essensbuden kontrolliert wird, sind Aufführungen nicht geplant. Diese würden weitere Kontrollen erfordern. Deswegen wird es keine Weihnachtsbühne geben. Fahrgeschäfte wie ein Kinderkarussell sind auf dem Sternlesmarkt Ettlingen möglich. Allerdings muss auch hier der 3G-Nachweis kontrolliert werden.

Die Sternschnuppenhütten auf dem Weihnachtsmarkt Ettlingen können Hobbykünstler oder wohltätige Organisationen tageweise mieten. Außerdem gibt es einen großen Weihnachtsbaum und eine traditionelle Krippe als Ruhepol im bunten Treiben.

Da der Sternlesmarkt und die gesamte Altstadt ja strahlen sollen, hat die Stadt Ettlingen 2020 fast eine halbe Million in eine neue Beleuchtung mit warm-weißem Licht investiert. Stimmungsvoll illuminiert ist in der Nachbarschaft auch das Ettlinger Schloss. Die Fassade wird zum großen Adventskalender – jeden Abend um 17 Uhr öffnet sich ein neues, farbenfrohes Fenster.

Anfahrt und Parkmöglichkeiten beim Ettlinger Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt ist in der Ettlinger Altstadt zu finden. Sowohl mit dem Auto als auch dem ÖPNV ist er gut zu erreichen.

Anfahrt mit dem Auto

Mit dem Auto verlässt man die Autobahn A5 an der Anschlussstelle 47 Ettlingen. Von dort geht es über die Karlsruher Straße bis in die Innenstadt. An der Schillerstraße ist man quasi schon direkt beim Zentrum und sucht sich ein Parkhaus in der Nähe.

Vor Ort haben Autofahrer die Möglichkeit, ihr Fahrzeug im Sparkassenparkhaus Zentrum/Schloss (Einfahrt: Neuer Markt) oder im Parkhaus Zentrum/Stadtbahnhof (Einfahrt: Schöllbronner Straße) abzustellen.

Mit dem ÖPNV zum Sternlesmarkt

Mit dem ÖPNV können Besucher die S-Bahn-Haltestellen Ettlingen Stadt oder Ettlingen Erbprinz/Schloss nutzen. Von dort sind es nur wenige Minuten zum Marktplatz und zum Stadtgarten.