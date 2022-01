Wen die Ettlinger Bürgerstiftung 2022 unterstützen will

Vieles hatte die Bürgerstiftung Ettlingen im abgelaufenen Jahr geplant, nur einiges konnte sie umsetzen. Denn Projekte und Veranstaltungen, die gefördert werden sollten, fielen Corona zum Opfer.

So wuchs das Kapital der Stiftung weiter an auf nunmehr vier Millionen Euro. An Erträgen (das Kapital darf sie nicht angreifen) schüttete sie insgesamt nur etwas mehr als 30.000 Euro aus. Die Zahlen nannten der Stiftungsvorsitzende Josef Offele und der Geschäftsführer Robert Determann im Gespräch mit unserer Redaktion.

Sie ließen auch wissen, dass 2021 rund 10.000 Euro neu an Spenden eingingen. „Wir hatten schon Jahre, da ist das Doppelte eingenommen worden“, sagt Offele. Die Stiftung habe aber pandemiebedingt in der Öffentlichkeit weniger auf sich aufmerksam machen können. So seien Infostände weggefallen, es habe kein Benefizkonzert und keine Präsenz auf dem Sternlesmarkt gegeben.

Wen die Bürgerstiftung Ettlingen 2021 unterstützt hat

Zu den geförderten Projekten 2021 gehörten das Kaffeehäusle Ettlingen, dem die Stiftung eine 450-Euro-Kraft bezahlte und weiter bezahlt, außerdem der Kauf einer Figur für die Krippe auf dem Sternlesmarkt, ein Jazzkonzert in der Wilhelm-Lorenz-Realschule oder auch eine Finanzspritze von jeweils 500 Euro für alle Ettlinger Schulabschlussklassen. „Schüler haben stark unter Corona gelitten, sie konnten keine Aktionen machen, um Geld für eine Klassenfahrt hereinzuholen“, begründet Offele die Entscheidung.

Schüler haben stark unter Corona gelitten, sie konnten keine Aktionen machen, um Geld für eine Klassenfahrt hereinzuholen. Josef Offele, Stiftungsvorsitzender

Dem Ettlinger Naturkindergarten half die Bürgerstiftung bei der Anschaffung einer Jurte und damit eines Nomadenzelts, das rund 30 Kindern Platz bietet. Die Literaturtage erhielten 5.000 Euro für ihr Kinderprogramm, und junge Graffitikünstler wurden dafür belohnt, dass sie eine triste Garagenanlage beim Albspielplatz (Damaschkestraße/Hermann-Löns-Weg) aufpeppten.

Bürgerstiftung will Kindern den Besuch der Schlossfestspiele ermöglichen

Verschoben auf 2022 wurden laut Robert Determann ein Zirkusprojekt an der Kästner-Schule in Ettlingenweier und eines für Kunst an der Gartenschule. Eine Aufwandsentschädigung will die Bürgerstiftung den Lernpaten an der Thiebauthschule zahlen und Kindergartenkindern einen Besuch bei den Schlossfestspielen ermöglichen. Noch unklar ist, ob sich ein weiteres Graffiti-Vorhaben in der Unterführung Goethestraße realisieren lässt. Offele sagt: „Da müssen wir noch abschließend mit der Bahn verhandeln.“

Da die Bürgerstiftung seit einiger Zeit auch das Konto von „Ein Herz für Ettlingen verwaltet“, auf dem aus einer Corona-Spendenaktion noch rund 60.000 Euro liegen, hat man in Absprache mit der Stadt beschlossen, Vereinen einen Pro-Kopf-Zuschuss von zehn Euro für jeden Jugendlichen zu zahlen.

Was die Kast-Stiftung unter dem Dach der Bürgerstiftung anbelangt, so soll das zunächst von Alt-Stadtrat Hans-Peter Kast favorisierte Kinderspielhaus nicht realisiert werden. Stattdessen will man Geld aus der Verbrauchsstiftung dazu nehmen, etwa den großen Spielplatz im Horbachpark zu modernisieren und auszubauen. Determann meint: „Auch ein Pumptrack für junge Leute wäre dort ein Gewinn.“

Bürgerstiftung Ettlingen hat jetzt ein Gütesiegel

Gut entwickelt hat sich die Zusammenarbeit des Stiftungsvorstands mit dem Stiftungsrat, den es seit vier Jahren gibt. Das bestätigt Rudolf Döring, der den Vorsitz nach dem Rückzug von Wolfram Trinks übernommen hat.

Die Existenz eines Stiftungsrates, der kontrollieren und beraten soll, ist eine der Grundvoraussetzungen für ein Gütesiegel. Die Bürgerstiftung Ettlingen hat es seit dem Jahreswechsel und ist stolz darauf. Im neuen Flyer unter dem Titel „Zusammen für ein gutes Leben in Ettlingen“ wirbt sie mit der Auszeichnung, informiert über ihre Tätigkeitsschwerpunkte, über Spendenmöglichkeiten und ihre Geschäftsstelle in der Badener-Tor-Straße 7.

Weitere Info www.buergerstiftung-ettlingen.de