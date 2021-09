Wenn drei Generationen über den Tag ihrer Einschulung plaudern, wird es spannend: Was hat sich geändert, seit die Oma 1959 in die Schule kam? Und was ist gleich geblieben?

Emma weiß genau, wen sie fragen kann, wie es denn so in der Schule ist. Mama Cornelia Junker und deren Mutter, Anna Maria Weber, wissen es. Da kommt es schnell mal zum „Drei-Generationen-Gespräch“ über die Schule. Mehr noch.

Cornelia Junker kann ihrer sechsjährigen Tochter Emma etwas über die Schule erzählen, in der sie 1987 selbst eingeschult wurde, und in die nun Emma kommt. Gemeint ist die Hans-Thoma-Schule in Spessart. In wenigen Tagen ist es so weit – die Sechsjährige wird am Freitag eingeschult.

Und wie war das nun bei Mama und bei Oma? Auf jeden Fall anders. Allein schon zeitlich gesehen. „Ich wurde im April 1959 – nach Ostern – eingeschult. In Schielberg“, erzählt Oma Anna Maria. „Nein, so was wie Schultüten gab’s bei uns nicht. Dafür Schiefertafeln. Ja, genau die mit Kratzgeräuschen.“