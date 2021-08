Wie ist das Bildungssystem in Deutschland aufgebaut? Warum ist die Teilnahme an einem Elterngespräch oder Elternabend wichtig für Kinder? In welcher Form können Eltern am Kita- oder Schulalltag mitwirken und ihre Kinder aktiv unterstützen und fördern? Diese Fragen und das deutsche Bildungssystem können insbesondere neu zugewanderte Eltern vor eine große Herausforderung stellen.

Amal Zeghouani kennt das Problem. Die Mutter von zwei Kindern stammt ursprünglich aus Marokko und kam vor sieben Jahren nach Deutschland. „Eltern spielen im deutschen Bildungssystem eine große Rolle“, sagt sie. Wenn die Eltern wenig Informationen hätten, sei es schwierig für die Kinder in der Schule Erfolg zu haben. „Der erste Schritt von Integration ist deshalb die Bildung von Kindern, aber auch von den Eltern“, beschreibt sie ihre Erfahrung.

Zeghouani engagiert sich seit ihrer Ankunft in Deutschland ehrenamtlich und seit 2019 als eine der ersten Elternmentorinnen in Bretten. Die Kreisintegrationsstelle hat das Projekt „Interkulturelle Elternmentorinnen und Elternmentoren“ ins Leben gerufen, um eine Brücke zwischen den Bildungsinstitutionen und Eltern mit Zuwanderungsgeschichte zu bauen.