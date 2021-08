Wie gut sind die Ettlinger vor Überschwemmungen bei Starkregen geschützt?

Die ungewöhnlich häufigen Starkregenereignisse in der Region und die Bilder vom Hochwasser in Rheinland-Pfalz haben bei Bernd Rau Erinnerungen an Überschwemmungen in Ettlingen geweckt. Er fragt sich, welche Vorkehrungen die Stadt trifft.

Hansi Weiler erinnert sich noch genau an den Tag, als am Rande des Horbachparks Land unter war. Am 1. Juni 2013, es hatte bereits mehrere Tage in Folge geregnet, kam das Wasser aus Richtung Kreuzelberg und überschwemmte die Wiesen und das Grundstück der Weilers, das nur wenige Hundert Meter vom Fuß des Berges mitten im Grünen liegt. „An der Mulde“ heißt der Weg, in dem das Ehepaar seit über 50 Jahren lebt.

„Ich stand in meiner Werkstatt bis zu den Knien im Wasser“, erzählt Roland Weiler. Im Keller hätte man gar nicht mehr stehen können – er lief komplett voll und musste von der Feuerwehr leergepumpt werden.