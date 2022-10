Rund 50.000 Ehrenamtliche helfen in nordbadischen Clubs dabei, ein Sportangebot für knapp 790.000 Menschen auf die Beine zu stellen. Wie der Badische Sportbund Nord (BSB) in seiner Studie „Sozialrendite des Vereinssports“ beziffert, leisten die Ehrenamtlichen 8,5 Millionen Arbeitsstunden im Jahr, was einer Wertschöpfung von zirka 130 Millionen Euro entspreche.

Die Badischen Neuesten Nachrichten würdigen die Leistung von Menschen, die mit ihrem Engagement mit für eine lebendige,vielfältige Sportlandschaft sorgen. Wir fragen nach, warum sie ihre Freizeit opfern, was sie ärgert und was für sie der Lohn ist.

Diesmal geht es um Ralph Jancke (61), seit 28 Jahren zweiter Vorstand und Sportlicher Leiter beim TSV Ettlingen, bei dem er sich unter anderem auch als Basketballtrainer der U18-Mädchen engagiert.

Warum ich das angefangen habe:

Vor 28 Jahren hatten die Fußballer noch die Mehrheit im TSV Ettlingen, der damals noch eng mit der Spinnerei verbunden war. Sie wollten einen Rasenplatz, was für Ärger bei den anderen Abteilungen gesorgt hat. Um ein Gegengewicht zum Fußball zu schaffen, habe ich die Hand gehoben und bin dann gewählt worden. Inzwischen stellen die Basketballer mit 200 von 800 Mitgliedern die größte Abteilung.

Was meine Aufgaben sind:

Mit den Jahren habe ich das Amt des zweiten Vorsitzenden zum Sportlichen Leiter über alle Abteilungen hinweg ausgebaut. Ich blicke über den Tellerrand hinaus, habe mich nicht nur mit den Basketballern zusammen- und auseinandergesetzt, sondern auch mit den Übungsleitern der Kanuten, vom Freizeit-, Kinder- und Jugendsport, der Seniorengymnastik und vom AH-Sport und Ziele definiert. Ich bin im IT-Bereich tätig, habe in der Pandemie virtuelle Meetings eingerichtet und bin derzeit dabei, eine Cloud-basierte Mitgliederverwaltung aufzubauen. Mein Ziel ist, alles auf modernere Füße zu stellen, damit unsere ehrenamtlichen Leute auch von zuhause aus arbeiten können. Außerdem habe ich die Vereinsmanager B-Lizenz, den B-Trainerschein im Basketball und trainiere eine Mädchenmannschaft. Ich bin darüber hinaus auch Vertreter im Sportausschuss des Sportkreises Karlsruhe.

Warum ich das immer noch mache:

Weil es Spaß macht, sich einzubringen und etwas bewegen zu können. Ich möchte dazu beitragen, dass auch die Kinder meiner jetzigen Spieler noch die Möglichkeit haben, beim TSV Sport zu treiben. Als ich in meiner Jugend Handball gespielt habe, konnten wir manchmal nicht zu Auswärtsspielen antreten, weil wir keine Autos und Fahrer hatten. Ich habe mir geschworen: Das wird es mit mir nicht geben.

Mein schönster Moment:

Das kann ich gar nicht so genau sagen. Es ist schön, wenn man Anerkennung erfährt für seine Arbeit. Deshalb hat mich auch die Auszeichnung mit der Goldenen Ehrennadel des BSB gefreut. Mich freut auch, dass ich beim Ettlinger Sport- und Kulturamt einen guten Ruf genieße und dass meine Expertise im überregionalen Basketball geschätzt wird. Und was ich auch schön finde: Dass sich nach zwei Jahren Pandemie, in der kein Marktfest stattgefunden hat, neun Mitglieder, alles junge Leute gefunden haben, wieder einen Stand zu stellen. Sie haben mich überzeugt, diese Präsentationsmöglichkeit nicht weiter brach liegen zu lassen. Ich bin da nur noch beratend eingebunden. Das zeigt mir, dass ich Aufgaben abgeben und auf viele Schultern verteilen kann.

Damit hadere ich:

Dass wir den Brückenschlag nicht hinbekommen, die breite Bevölkerung von der Couch und zum Sport zu holen. Wir haben zum Beispiel in der Pandemie am Stadtradeln Ettlingen teilgenommen und andere Aktionen initiiert, die über den Vereinssport hinausgehen und kaum Resonanz gefunden. Aber man muss es wohl akzeptieren, dass die Leute allenfalls ihren Sport individuell in einem Studio betreiben wollen und nicht nur dann, wenn die Halle frei ist. Mit der Hallensituation bin ich auch unzufrieden. Da fehlt mir nicht nur die Unterstützung der Stadt, sondern mich ärgert auch die fehlende Flexibilität von anderen Vereinen, die wir bräuchten, um wirklich erfolgreich sein zu können.

Wie lange ich das noch machen will:

Ich werde mich dieses Jahr noch ein weiteres Mal zur Wahl stellen. Wir sind dran, den gesamten Vorstand umzubauen und ihn so aufzustellen, dass er zukunftsträchtig ist. Dass keiner Angst haben muss, bis zum Sanktnimmerleinstag im Amt bleiben zu müssen, wenn er einmal gewählt wurde. Ob als zweiter Vorstand oder nicht: Den TSV werde ich auf jeden Fall noch eine Weile begleiten bis ich zufrieden bin und sage: So passt es.

Wie viel Zeit drauf geht:

Wenn ich alle meine Ämter zusammenrechne, dann im Schnitt bestimmt 15 Stunden in der Woche. Während der Saison mehr, im Sommer weniger. Und zuhause diskutiere ich mit meiner Frau, die Jugendleiterin ist, auch noch viele Themen.

Was ich im Sport noch erreichen will:

Zum Basketball bin ich erst mit 30 Jahren gekommen, ich wäre auch nicht talentiert genug gewesen. Aber als Trainer habe ich schon noch Ziele. Meine Mädchenmannschaft spielt ab Oktober das erste Jahr in der U18-Landesliga, da haben wir uns einen guten Mittelfeldplatz zum Ziel gesetzt. Wir wollen die anderen Mannschaften alle ärgern.

