Wilke Lahmann: Vom brasilianischen Varginha nach Ettlingen

Müsste man raten, wo jemand aufgewachsen ist, der Wilke Lahmann heißt, käme man wohl kaum auf Brasilien. Wobei die Geschichte eigentlich ganz einfach ist: Ein Großvater kam aus Deutschland, der sorgte für den Nachnamen. Seine Eltern wiederum wollten, dass ihr Sohn auch einen deutschen Vornamen bekommt. Die Idee zu Wilke entstand, als ein deutscher Gast gleichen Namens im Hotel logierte, in dem Lahmanns Vater der Geschäftsführer war. Die Eltern fanden den Klang des Namens schön, und deshalb gibt es seit 1973 Wilke Lahmann, der in Brasilien übrigens ganz anders ausgesprochen wird. Dort klingt es „Wjuk“, wenn man nach ihm ruft.

Apropos Klang: Die Kunst des schönen Klingens ist sein Beruf. Er ist Pianist, Cembalist und Chorleiter. In letzterer Funktion leitet er seit mittlerweile zehn Jahren die Chöre des Ettlinger Gesangvereins Germania Spessart. Erst vor kurzem feierte er mit den Chören der Germania in St. Antonius Jubiläum. Insgesamt acht Chöre leitet er in der Region, aber mit der Germania Spessart ist er am längsten verbunden.

Talent blieb lange unentdeckt

Doch wie kommt es, dass ein Musiker von Südamerika nach Ettlingen findet? In der Rückschau erscheint das gar nicht so zufällig: Aufgewachsen in Varginha, entdeckte man sein musikalisches Talent relativ spät, als sich der Elfjährige während eines Urlaubs auf einem alten Klavier ohne Anleitung die ersten Melodien und Harmonien zusammensuchte.

Es folgte der Klavierunterricht und später ein Musikstudium in Belo Horizonte. „Die Stadt ist ja bekannt, denn dort fand das 7:1 statt“, meint Lahmann mit Blick auf die heftige Niederlage der brasilianischen Fußball-Mannschaft gegen die deutsche im Jahr 2014. Seine Gattin, ebenfalls Pianistin, wollte in Karlsruhe studieren. Denn der Ruf der hiesigen Musikhochschule ist weltweit sehr gut, was den Karlsruhern selbst gar nicht so klar sei, beobachtet Lahmann. Damals war die Pianistin Fany Solter Direktorin, die selbst Brasilianerin ist und über die man die entsprechenden Kontakte herstellen konnte.

Der Lebensmittelpunkt verschiebt sich

Wilke Lahmann begleitete seine Frau. Das war 1999. Ein Studium von Cembalo, Hammerklavier und Alter Musik bei Christine Daxelhofer folgten, ebenso die Ausbildung zum Kammermusiker. Bereits in Brasilien hatte er Orgelunterricht. Zwei Jahre waren in Deutschland vorgesehen, mittlerweile liegt hier sein Lebensmittelpunkt. Neben der Chorleitertätigkeit bestreitet er gemeinsam mit seiner Frau Konzerte mit vierhändiger Klaviermusik oder spielt am Cembalo im Ensemble Operino Kammermusik.

Auf den Walldorfer Musiktagen spielte er die drei Cembalokonzerte Mozarts. Er selbst bezeichnet sich aufgrund der musikalischen Vielseitigkeit seines Wirkens scherzhaft als „Allgemeinmediziner der Musik“. Bedenkt man, dass Musik sehr zum Wohlbefinden des Menschen beiträgt, steckt in diesem Scherz sicher ein solides Körnchen Wahrheit.