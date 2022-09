Politische Debatte

Nach Rassismus-Kritik an Winnetou-Büchern: Das sagen Leser in Ettlingen

Die Abenteuer von Winnetou faszinierten schon zahlreiche Generationen an Kinder. Jetzt stehen die Karl May-Werke wegen Rassismus in der Kritik. Die Meinungen in Buchhandlungen und Büchereien in Ettlingen dazu sind unterschiedlich.