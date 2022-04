Winzer mit großen Erwartungen: Jean-Manuel Jacquinot aus Epernay zum Champagnerfest in Ettlingen

Wir waren nicht stark betroffen, da der Bereich der Gastronomie oder auch Feierlokalitäten für uns eher unbedeutend sind. Spürbar war jedoch der Wegfall von Weinmessen in Frankreich, Deutschland und anderen Ländern Europas. Die letzte Messe für uns war das Champagnerfest im Oktober 2021 in Ettlingen, davor haben wir unsere Produkte im Juni in Dänemark präsentiert. Auch Hochzeiten und andere Familienfeste sind ein wichtiges Standbein – hier gab es ebenfalls viele Ausfälle, was sich im Flaschenverkauf bemerkbar gemacht hat. Dafür haben wir mehr Champagner an Privatleute verkauft, die in der Zeit der Restaurantschließungen mehr zu Hause gekocht, gegessen und getrunken haben.