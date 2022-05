Ein Programm, das gute Laune machen soll. Es gibt viel Musik in den Straßen, außerdem Walkacts und zusätzliche über das Zentrum verteilte Stände mit Frühlingsartikeln und Kunsthandwerklichem. Wir haben sieben klassische Foodtrucks engagiert, so dass man die Küche daheim getrost kalt lassen kann. Die Händler in der Innenstadt haben blaue Windrädchen bekommen zur Dekoration vor den Geschäften. Die allermeisten haben angekündigt, bis in den späteren Abend ihren Laden offen zu halten. Wir rechnen mit einem guten Besuch, aber nicht damit, dass es so voll wird wie beim verkaufsoffenen Sonntag.