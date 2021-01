Erwachsene dürfen sich nur mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen, während in der Kita-Notbetreuung in einer Gruppe bis zu acht Kinder und zwei Erzieherinnen zusammenkommen. Dies und die Aussicht auf eine mögliche Öffnung der Kindergärten am 18. Januar sorgt in manchen Betreuungseinrichtungen für Verunsicherung.

Durch die Lockerung der Zugangsvoraussetzungen für die Notbetreuung können mehr Eltern das Angebot nutzen. Der schriftliche Nachweis vom Arbeitgeber, dass beide Elternteile beziehungsweise Alleinerziehende unabkömmlich sind, ist nach den Richtlinien des Landes Baden-Württemberg nicht mehr zwingend erforderlich.