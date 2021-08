Wie viele Wohnungen sollen’s am Ende im Stadtteil Ettlingenweier sein? Die Volksbank will das alte Ettkus-Gelände entwickeln und die Stadt Ettlingen hat darüber hinausgehende Wohnungsbau-Pläne.

Einst wurden am südlichen Ortsrand von Ettlingenweier Produkte aus Kunststofffolien hergestellt, verdienten bei der Firma Ettkus mehr als 100 Menschen ihr Geld. Das aber ist lange her. Dann standen die vormaligen Industriehallen leer, bis die Volksbank Ettlingen das knapp 0,8 Hektar große Gelände erwarb. Jetzt will sie das Gewerbegrundstück entwickeln und dort Wohnungsbau realisieren.

Mehrfamilienhäuser, Doppel- und Reihenhäuser seien angedacht, so Volksbank-Vorstandssprecher Matthias Heck zu den BNN.

Er verweist auf eine Machbarkeitsstudie zum ehemaligen Ettkus-Areal, die das Büro Astoc in Köln im Auftrag der Bank erarbeitet habe. „Wir stehen hier noch ziemlich am Anfang“, erklärt Heck weiter.