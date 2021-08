30 Millionen Euro steckt die Stadtbau Ettlingen in den Mietwohnungsbau auf dem alten Feuerwehrgelände. Und das ist längst nicht ihr einziges Projekt.

Mit der monatelangen Ruhe hinter dem Bauzaun an der Pforzheimer Straße soll es demnächst aus sein. Auf dem ehemaligen Feuerwehrgelände werden voraussichtlich am 8. August die ersten Arbeiten beginnen.

Die Stadtbau hat das Areal vor Jahren gekauft und will es neu bebauen. Da wegen einer früheren Tankstelle der Verdacht auf Altlasten besteht, erfolgen zunächst Erdarbeiten und Bodenuntersuchungen, bevor mit dem Bau der Tiefgarage für zirka 70 Stellplätze gestartet wird.

Stadtbau-Geschäftsführer Steffen Neumeister spricht von 4.000 Kubikmeter Erdaushub: „Wir müssen prüfen, was davon belastet ist, was wir wieder verwerten können und was wir entsorgen müssen.“ Die Bagger fürs eigentliche Wohnbauprojekt werden wohl Ende des ersten Quartals 2022 und damit um einiges später anrollen, als es sich die städtische Wohnungsbaugesellschaft eigentlich vorgestellt hatte.