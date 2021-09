Wohnwobil und Auto kollidieren an Ampelkreuzung in Ettlingen

Nach einem Unfall zwischen einem Wohnmobil und einem Auto am Mittwochmorgen in Ettlingen an der Kreuzung Karlsruher Straße und Herrenalber Straße, haben beide Fahrer angegeben, sie seien bei grünem Ampelsignal gefahren. Die Polizei sucht zur Klärung des Unfallvorgangs nun Zeugen.

Laut Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe kollidierten am Mittwoch gegen 10.20 Uhr an der Kreuzung Karlsruher Straße und Herrenalber Straße in Ettlingen ein Wohnmobil und ein Auto. Sowohl die 77-jährige Fahrerin des Wohnmobils, als auch der 67 Jahre alte Autofahrer gaben an, bei grünem Licht in den Kreuzungsbereich gefahren zu sein.

Die Fahrerin des Wohnmobils fuhr auf der rechten von drei Fahrspuren in Fahrtrichtung Karlsruhe-Rüppurr. Der Autofahrer war in Fahrtrichtung Ettlingen unterwegs und bog an der Kreuzung nach links ab, um auf die Autobahn 5 in Richtung Karlsruhe-Mitte zufahren. Das Wohnmobil stieß mit der linken Vorderseite gegen die rechte Seite der vorderen Stoßstange des Autos.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.