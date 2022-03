Wenn der Müllberg Beine bekommt

Wut und Wonne am Sperrmüllhaufen in der Altstadt von Ettlingen

Leben am Sperrmüllhaufen: An Bergen voll weggeworfener Dinge kann man fast alles erleben, was das Leben hergibt. An einem Ettlinger Haufen wird deutlich, dass hier Ärger und Glücksgefühle, Verzweiflung und Hoffnung eng beisammen liegen.