Impfzentrum in der Messe Karlsruhe

Immer noch Klagen über Chaos und Abweisung im Impfzentrum Rheinstetten – trotz Termin und Berechtigung

Die Zahl der Leser, die sich über die Terminvergabe im Zentralen Impfzentrum in Rheinstetten beklagen, nahm in den vergangenen Tagen nicht ab. Kommt jetzt der Befreiungsschlag durch Mobile Impfteams, die in die Dörfer kommen?