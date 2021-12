Zeugen gesucht: Einbruch in Kinder- und Jugendzentrum in Ettlingen

Unbekannte Täter sind in das Kinder- und Jugendzentrum Specht in Ettlingen eingebrochen und haben mehrere Wertgegenstände gestohlen. Gerechnet wird mit einem Gesamtschaden von 10.000 Euro.

In der Nacht zum Donnerstag, 16. Dezember, brachen bislang unbekannte Täter in das Kinder- und Jugendzentrum Specht in dem Rohrackerweg ein, so das Polizeipräsidium Karlsruhe.

Die Diebe versuchten zwischen 20.30 Uhr und 07.15 Uhr mehrere Türen aufzuhebeln, um in das Gebäude zu gelangen. In den Räumen durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Insgesamt entwendeten die Einbrecher ungefähr 2.000 Euro und stahlen einen Wandsafe. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter (0 72 43) 3 20 00 beim Polizeirevier Ettlingen zu melden.