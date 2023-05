Die Zusammenarbeit mit den Schlossfestspielen ist in dieser Form bislang einmalig. Wir haben zwar mit den Festspielen in Ludwigsburg schon erfolgreich Konzert und Workshop gemacht, das waren aber keine Freiluftveranstaltungen. Bei „Blackbird“ engagieren wir uns genauso gerne wie wir es bei „Killerqueen getan haben. Es ist für unsere Studierenden und Absolventen immer etwas besonderes, bei so einer Produktion mitzuwirken. Der Anstoß, ein zweites Mal gemeinsam vors Publikum zu treten, kam von Intendantin Solvejg Bauer. Wir kennen uns gut aus meiner Zeit als Professor an der Musikhochschule in Hamburg. Sie hatte auch die Idee für „Killerqueen“ und rannte bei mir da offene Türen ein.