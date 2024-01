Das Wort Heimspiel, sodenn man noch die Bezeichnung „närrisches“ davor setzt, dürfte dort oben im Ettlinger Höhenstadtteil Schöllbronn eine besondere Wertigkeit haben. Eben dann, wenn die Narrenzunft Schöllbronn zu ihrem Zunftabend einlädt.

Die wichtigste und jedes Jahr gelebte Prämisse dabei: Es herrscht eine närrisch-familiäre Atmosphäre vor. Man kennt sich, man schätzt sich, man mag sich (zumeist), man lacht mit- und übereinander.

Und vor allem legt man und frau auf der Bühne nicht nur viel Mut – Leute zum Lachen zu bringen, ist harte Arbeit –, sondern auch eine Menge mitunter abstrusen verbalen Ideenreichtum an den Abend.

Dies und die sehenswerten wie fantasievollen Tanzbeiträge der Garden türmen sich in der monstermäßig hohen Dorfwiesenhalle (das muss man gesehen haben) zu einem mehrstündigen Spektakel auf.

Protagonisten sind von der Narrenzunft Schöllbronn – mit einer Ausnahme

Und hierbei gibt es noch eine weitere wiederkehrende Besonderheit: All das geschieht mit Bordmitteln, also mit Protagonisten der Narrenzunft. Okay, mit einer Ausnahme – dem „Tratschweib“ Silvana Weiß von den Piraten Stutensee. Die Frau, deren Haarband eine Klobürste ziert, gehört längst zum närrischen Sitzungsinventar in Schöllbronn.

Dazu zählt ebenso Mundartdichter und -erzähler Bernd Siemers. Nach seiner zwischenzeitlich 22. Büttenrede ist für ihn nun Schluss.

Noch einmal bot er einen typischen Siemers – mal hintersinnig oder wie auch immer sinnig respektive unsinnig. Zur Laudatio hob sodann Andreas Lackner an, der sich ebenfalls als Moggel-Urgestein, ausgestattet mit viel Wortwitz, bezeichnen darf.

Und weiter ging der Abend, moderiert von Jessica und „Benjamin“ Finn Burgey sowie Carina Otto, und zuvor eröffnet mit der Moggel-Schar von Zunftmeister Stefan Karbstein.

Der Enkel auf der Suche nach der „After-School-Life-Balance“

Als „Omas, denen die Schorle bis zum Hals steht“, traten Beate Müller und Petra Maisch auf. Später „outete“ sich Petra Maisch gar als „sexy Kuh vom Land“, als „Kalb mit Rinderwahn geboren“.

Ums gesundheitliche Wohl der „Moggelkuh“ Selina Ochs drehte sich alles beim abgedrehten Arztbesuch mit „Medicus“ Marwin Aufinger, dem „Kleeblatt“ Mike Ochs und der „Gardemädchen-Arzthelferin“ Felix Börsig.

Über ihr Lieblingsthema, die Männer, schwadronierten im Zug Jutta Lemche und Christa Mangler. Die Erkenntnis, dass sich so manches Problem mit einem „schnell die Gießkann´ her und Wasser druf“ lösen ließe, tat Junggärtner Jens Mangler kund.

Und zum Löschen standen ohnehin die „Feuerwehrmädels on Fire“, Nadja Speck und Tanja Muravski, bereit. Nicht minder redselig zeigten sich Enkel-Schluri Finn auf der Suche nach der „After-School-Life-Balance“ und Oma Jutta Lemche.

Weiterer Zunftabend am 3. Februar

So richtig ab ging es in der Dorfwiesenhalle schließlich bei den starken Tanzauftritten der Narrenstöpsel, der drei Tanzmariechen, der „mittleren“ Garde, der Roten Funken, des Männerballetts NZ Hüftschwung und natürlich beim Hexentanz. Am 3. Februar lädt die Narrenzunft nochmals zum Zunftabend ein.