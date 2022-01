9.000 Euro Sachschaden

Lkw kollidiert in Ettlingen mit Auto

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in der Einsteinstraße in Ettlingen wurde ein 35-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Ein Lkw-Fahrer hatte beim Einfädeln in den Verkehr das Auto des 35-Jährigen wohl übersehen.