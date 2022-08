Zwei Männer überfallen jungen Mann in Ettlingen

Zwei Männer haben am frühen Mittwochmorgen einen jungen Mann in der Nobelstraße in Ettlingen Opfer überfallen. Die Täter raubten dem 20-Jährigen sein Bargeld und die EC-Karte.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, war der 20-jährige Mann gegen 5.30 Uhr auf der Lorenzstraße zu Fuß unterwegs, als sich ihm plötzlich zwei junge Männer in den Weg stellten. Diese wollten seinen Geldbeutel und um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, zeigte ihm einer der beiden Männer ein langes Messer. Der junge Mann gab den Männern sein Geldbeutel, sie nahmen das Geld und seine EC-Karte und rannten anschließend entlang der Lorenzstraße in Richtung Einsteinstraße.



Der 20-Jährige konnte die beiden Täter beschreiben. Laut seiner Beschreibung waren beide Täter zwischen 25 und 30 Jahre alt und um die 1,80 Meter groß. Einer war schmächtig und hatte einen langen, dunklen Bart und buschige Augenbrauen. Er trug eine Basecap mit dem Schild nach hinten, einen dunklen Pulli und eine dunkle Jogginghose. Er hatte eine tiefe Stimme und sprach gebrochenes Deutsch. Der Mann mit dem Messer war muskulöser und hatte einen Undercut mit Locken auf dem Oberkopf. Er war bekleidet mit dunklen Jeans und einem dunklen Pulli mit kurzem Reißverschluß am Kragen.