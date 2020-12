Ettlingen (BNN). Die Stadtwerke Ettlingen arbeiten weiter am Ausbau der E-Mobiltät in der Region und haben zwei weitere E-Ladesäulen gebaut: Ab sofort können Fahrer von Elektroautos in Oberweier und Spessart Strom „tanken“. Zudem stellen die Stadtwerke je Ladesäule dauerhaft ein voll elektrisches Fahrzeug zur Verfügung, das im Carsharing-Verfahren geliehen werden kann. „Ich freue mich, dass es nun auch in Oberweier möglich ist, Elektrofahrzeuge im öffentlichen Straßenraum zu laden,“ sagte Ortsvorsteher Wolfgang Matzka. „Außerdem ist das angeschlossene Carsharing-Angebot eine gute Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr.“ In Oberweier stehen Ladesäule und E-Carsharing-Auto direkt neben der Ortsverwaltung Jede Ladesäule verfügt über zwei Anschlüsse: Einen für das Leihfahrzeug und einen öffentlichen für private Elektroautos. Alle marktgängigen Elektrofahrzeuge können hier geladen werden, zeitgleich zwei Fahrzeuge mit einer Ladeleistung von bis zu zweimal 22 Kilowatt. In Spessart wurde der bisher für herkömmliche stadtmobil-Fahrzeuge reservierte Platz in eine Elektroauto-Ladestation umfunktioniert. Oberbürgermeister Johannes Arnold zeigte sich überzeugt, dass das Thema Elektromobilität Zukunft hat: „Als Kommune nehmen wir unseren Auftrag ernst, eine Vorbildfunktion beim Ausbau der Elektromobilität und damit zum Klimaschutz einzunehmen“.

Die Bedeutung des Themas unterstrich auch die Spessarter Ortsvorsteherin Elke Werner: „Es war ein Anliegen des gesamten Ortschaftsrates und wir sind froh über die Nachfrage im Ort.“ „Elektromobilität wird im Verkehrssektor immer wichtiger“, bekräftigt auch Eberhard Oehler, Geschäftsführer der Stadtwerke Ettlingen, „Wir hoffen, dass unser Engagement die Elektromobilität in unserer Region voranbringt. In Bezug auf den Klimaschutz ist das ein wichtiger Schritt – vor allem, weil man an unseren Ladesäulen zu 100 Prozent Ökostrom tankt.“ Im Rahmen einer Kooperation mit den Stadtwerken kümmert sich stadtmobil aus Karlsruhe um den Betrieb der Elektrofahrzeuge, die Kundenbetreuung, Verwaltung und Abrechnung. Die Stadtwerke haben bereits 18 Ladestation aufgestellt. Der Ausbau der E-Mobilität durch die Stadtwerke wird vom Bundesverkehrsministerium mit 140.000 Euro gefördert