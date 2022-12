Viele Menschen sind unterwegs

Zwischen den Jahren: So sieht es in Ettlingen mit dem Umtausch von Weihnachtsgeschenken aus

Liegt das Buch doppelt unter dem Weihnachtsbaum? Oder gefällt die Uhr nicht? In den Tagen nach dem Fest steht häufig der Umtausch von Geschenken auf der Agenda. So ist die Situation in Ettlingen.