Zeugen gesucht

Zwischen Ettlingen und Karlsruhe: Übermüdeter Fahrer gefährdet den Straßenverkehr

Die Polizei hat am Freitag die rasante Fahrt eines Mannes zwischen Ettlingen und Karlsruhe stoppen müssen. Er sei in Schlangenlinien gefahren, in den Gegenverkehr geraten und habe fast eine Kollision verursacht.